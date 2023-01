Axelle confirme la liste d’attente en services spécialisés

Les personnes de la région en attente d’un rendez-vous avec un médecin spécialiste depuis plus d’un an peuvent s’attendre à recevoir un appel d’Axelle, le système automatisé du Centre de répartition des demandes de services (CRDS) de la Montérégie. Les appels sont déjà en cours et s’intensifieront au cours des prochaines semaines. Voici le message qu’entendront les usagers interpelés : « Je suis Axelle, le système automatisé du Centre de répartition des demandes de services de la Montérégie. Merci de répondre aux questions suivantes, nous effectuons la mise à jour de la liste d’attente. » Les patients devront valider leur nom de famille, entrer leur date de naissance et répondre aux questions posées sur l’évolution de leur condition. Lorsqu’un usager mentionne que sa requête n’est plus nécessaire, une communication sera faite avec le médecin requérant pour l’informer de l’annulation de la requête. Le médecin requérant aura toujours la possibilité de communiquer avec le CRDS s’il juge que la consultation est toujours nécessaire. Axelle est une plateforme électronique basée sur l’intelligence artificielle utilisée par le CRDS de la Montérégie depuis juillet 2021 pour la gestion des rendez-vous avec un médecin spécialiste.