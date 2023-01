Un nouveau médicament contre le diabète produit à Boucherville

Le Groupe JAMP Pharma, une société pharmaceutique canadienne basée à Boucherville, a annoncé l’approbation de Santé Canada pour commercialiser le médicament PrJAMP Sitagliptin, une alternative générique du produit de référence Januvia® de Merck Canada Inc.

Le nouveau médicament qui sera disponible sous peu vise à améliorer le contrôle glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2 auxquels la metformine ne convient pas en raison de contre-indications ou d’intolérance.

Diabète Canada évalue qu’en 2021, environ 10 % des Canadiens ont reçu un diagnostic pour le diabète de type 1 ou 2, soit près de 3 900 000 personnes. Les coûts directs pour le système de santé canadien s’élevaient à 3,8 G$ pour cette même année. L’arrivée de cette alternative générique, dans une version de même qualité et plus abordable, permettra un meilleur accès aux patients à cette thérapie, en plus de réaliser d’importantes économies pour les régimes d’assurance-médicaments.