Mises en candidature pour le concours Chapeau, les filles!

Afin de souligner la volonté et le travail des femmes qui choisissent un métier traditionnellement masculin, la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, a lancé le début de la période de mise en candidature de la 27e édition du concours Chapeau, les filles! et la 23e édition de son volet Excelle Science. Ce concours vise à promouvoir la diversification des choix de carrière des filles et à encourager celles-ci à persévérer jusqu’à l’obtention de leur diplôme. Chapeau, les filles! s’adresse aux femmes inscrites à un programme de formation professionnelle ou de formation technique menant à l’exercice d’un métier traditionnellement masculin. Le volet Excelle Science s’adresse, quant à lui, aux étudiantes inscrites à l’université en sciences ou en génie dans une discipline admissible au concours. Grâce à la contribution des 21 partenaires, les bourses offertes aux lauréates totaliseront un montant de 161 500 $. « J’encourage toutes les femmes qui s’épanouissent dans un domaine majoritairement masculin à tenter leur chance en s’inscrivant au concours. Nous souhaitons célébrer votre audace et vos succès à leur juste valeur. Vous toutes qui êtes des modèles de diversité et de détermination, nous voulons connaître vos histoires et vos parcours hors du commun. Ceux-ci inspireront d’autres jeunes filles à prendre un chemin similaire », a déclaré Pascale Déry, ministre de l’Enseignement supérieur.