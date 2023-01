Des travaux de 21 M$ à l’école De Mortagne

Plusieurs lecteurs de La Relève se questionnent à propos du chantier de construction sur le terrain de l’école secondaire De Mortagne, à Boucherville. Il s’agit de l’implantation d’un système de géothermie dont les travaux ont cours depuis plusieurs mois et qui devraient être terminés au printemps prochain.

Ce projet d’efficacité énergétique vise à diminuer les frais d’exploitation du bâtiment et à le rendre moins polluant. La géothermie extrait généralement la chaleur du sol pour ensuite la faire circuler, par l’entremise d’une thermopompe, dans le réseau de distribution d’eau chaude d’un bâtiment (radiateurs, conduits, etc.). Le processus inverse se réalise en été, alors que les thermopompes rejettent la chaleur excédentaire du bâtiment dans le sol.

Les travaux qui se déroulent à l’école De Mortagne sont de l’ordre d’environ 21 M$. Ils comprennent également la rénovation du bloc E de l’école, étage par étage. Présentement, ils sont réalisés au 3e niveau.

La fin du chantier est prévue pour l’été 2024. Mentionnons que, selon un système de classification gouvernemental, l’école De Mortagne est en très mauvais état, puisqu’elle est cotée E.