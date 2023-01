Des projets pour 77 M $ à Varennes au cours des trois prochaines années

Lors de l’adoption du budget 2023 de Varennes, en décembre dernier, les élus ont également entériné le programme triennal d’immobilisation (le PTI) pour les trois prochaines années. Il s’agit en fait des prévisions de réalisation de travaux et de projets sur le territoire de la Ville. Non seulement les dépenses augmenteront mais il pourrait y avoir des investissements qui dépasseront 77 millions de dollars au cours de ces trois années. C’est ainsi qu’en 2023 le PTI prévoit des dépenses de 9,2 millions $, en infrastructures majoritairement En 2024 on espère réaliser pour 27,9 millions en projets alors que ce montant explose en 2025 car ce sont 39,8 millions de dollars qui devraient ou qui pourraient être investi par la Ville en projets sur le territoire.

Entre autres un montant de 19 M$ est prévu au PTI (6 M$ en 2024 et 13 M$ en 2025) pour le projet de la nouvelle caserne de pompier.

Un montant de 3,8 M$ est prévu en 2024 pour l’acquisition de deux véhicules incendie.

Un montant de 11 M$ est par ailleurs prévu en 2025 pour les travaux de reconstruction des infrastructures du centre-ville ainsi que l’enfouissement du réseau aérien, un projet majeur s’il en est un à Varennes au cours des prochaines années.

Un montant de 10 M$ est aussi prévu au PTI (5 M$ en 2024 et 5 M$ en 2025) pour la construction d’une nouvelle rue industrielle dans le secteur Pétromont.

Outre ces travaux majeurs, Varennes prévoit, en 2023, faire l’achat d’une nouvelle resurfaceuse pour le polydôme, l’achat de deux nouveaux véhicules électriques et l’installation de 27 nouvelles bornes électriques, entre autres.

Toujours dans les projets 2023, la plantation d’arbres devrait connaitre un bon spectaculaire avec l’ajout de 28,000 nouvelles plantations. Deux tables multi-jeux seront ajoutées au parc de la Commune et la Ville souhaite évidemment réserver une importante somme d’argent pour les premiers aménagements du parc métropolitain sur l’Ile Ste-Thérèse. Dans ce cas Varennes ne sera pas seule à prévoir des investissements car il s’agit d’un projet régional auquel participent les villes de Montréal et Repentigny en plus de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).