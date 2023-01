Tout savoir sur le Sida félin

Votre chat a contracté le Sida félin ? Vous envisagez d’adopter un chat qui a cette maladie ? Voici 8 questions/réponses pour vous éclairer :



1. Qu’est que le FIV (Feline Immunodeficiency Virus) ?

Le Sida, chez le chat, est une maladie immunodéficiente. Il s’agit d’un virus qui affaiblit progressivement le système immunitaire. Cette pathologie infecte principalement les lymphocytes T (globules blancs), qui jouent un rôle majeur dans le système immunitaire. Celui-ci sera ainsi moins résistant aux symptômes si le chat contracte une maladie. Même si le virus s’apparente au VIH/Sida chez les humains, la maladie est moins grave et menace rarement la vie de l’animal.



2. Comment est transmis le FIV ?

Le FIV est principalement transmis par le sang lors d’une morsure. Les chats mâles non castrés sont particulièrement exposés au FIV quand ils ont accès à l’extérieur, car ils y rencontrent des congénères avec lesquels ils risquent de se battre. Les morsures doivent être suffisamment profondes pour causer un saignement. Le risque de transmission de la maladie entre des chats qui vivent à l’intérieur est donc faible.

Si une chatte femelle non stérilisée contracte le FIV pendant la gestation, elle pourra le transmettre aux petits en développement dans l’utérus.



3. Est-ce que je peux attraper le FIV ?

Non! C’est une infection qui se transmet uniquement entre chats. Aucun humain ni aucun autre animal ne peut contracter le FIV.



4. Combien de temps peut vivre un chat ayant le FIV ?

Beaucoup de chats peuvent vivre toute leur vie avec le virus, tandis que d’autres pourront ne manifester aucun signe pendant quatre ou cinq ans et ensuite développer des symptômes lorsque le système immunitaire est affecté. La durée de vie moyenne d’un chat infecté par le FIV n’est pas significativement différente de celle d’un chat non infecté.



5. Est-ce qu’il faut s’attendre à voir des symptômes ?

Un chat atteint par le FIV peut vivre pendant des années sans présenter de symptômes spécifiques. Cette période est appelée « phase asymptomatique », ce qui veut dire que le chat, après avoir été contaminé, est porteur du virus de manière « discrète ». Pour ceux dont la maladie se déclare, ils présenteront un pelage terne, une fièvre chronique, une diminution de l’appétit, des infections chroniques des gencives et de la gueule, une diarrhée persistante, une perte de poids progressive et beaucoup d’autres symptômes.



6. Est-ce que les chats FIV ont besoin de médicaments ?

Ils n’ont pas besoin de médicaments mais doivent être apportés chez le vétérinaire dès qu’ils sont malades. L’important est un mode de vie sain. En outre, si votre chat a le FIV, il est conseillé de le garder à l’intérieur pour éviter qu’il n’infecte d’autres chats.



7. Existe-t-il un vaccin ou un traitement ?

Malheureusement, aucun traitement n’existe à ce jour contre le Sida du chat. Le FIV est une maladie incurable. On peut cependant recourir à des antibiotiques et à des soins de soutien pour contrôler les infections secondaires qui peuvent se produire.



Si votre chat va dehors et qu’il n’a pas contracté la maladie, des mesures peuvent être prises de manière préventive pour diminuer le risque d’infection :

– surveiller ses déplacements à l’extérieur (utiliser idéalement un harnais),

– contrôler ses heures de sortie en évitant de le laisser dehors toute la nuit,

– effectuer un dépistage chez le vétérinaire dès qu’il présente des traces de morsures ou de griffures,

– lui donner un vaccin préventif. Renseignez-vous auprès de votre vétérinaire.



En outre, pour les raisons évoquées plus haut, il est très vivement recommandé de faire stériliser son chat mâle ou de le garder à l’intérieur.



8. Comment savoir si mon chat a le FIV ?

Des tests de dépistage existent qui pourront vous confirmer si votre chat a contracté la maladie ou non. Consultez votre vétérinaire pour connaître les tests existants.