La SEPAQ doit retarder à l’automne 2023 l’abattage de plus de 300 cerfs à Boucherville et Saint-Bruno

Malgré son intention de diminuer de façon significative le nombre de bêtes sur les iles, la Société des établissements de plein air du Québec ne peut toujours pas aller de l’avant avec l’abattage de près de 200 cerfs, dans le parc des Iles de Boucherville.

« Il n’y a pas encore eu d’opération de réduction du cheptel dans les parcs nationaux du Mont-Saint-Bruno et des Îles-de-Boucherville » a indiqué à La Relève Simon Boivin, porte-parole de la SEPAQ.

« Une modification réglementaire doit être réalisée par le ministère de l’Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) afin de permettre la réalisation de cette opération qui est maintenant prévue pour l’automne 2023.

Le plan d’intervention pour la protection du milieu naturel de la SÉPAQ ne pourra être complété avant que l’environnement réglementaire ait été modifié » a précisé monsieur Boivin.

En février dernier la SEPAQ avait indiqué qu’un plan d’intervention pour protéger la nature allait être mis en place tant au parc des Iles de Boucherville qu’au parc du Mont St-Bruno pour diminuer le nombre de cerfs sur ces territoires qui compteraient 15 bêtes au kilomètres carrés à Saint-Bruno, et 30,5 bêtes au km carré aux iles. Ces territoires devraient idéalement compter 5 cerfs seulement au kilomètre carré. A l’époque la SEPAQ avait ciblé l’automne 2022 ou le début de l’hiver 2023 pour procéder à l’abattage des bêtes mais l’absence du fameux permis fait en sorte que les quelque 250 cerfs du parc des iles tout comme environ 150 bêtes dans le parc de Saint-Bruno ont un nouveau sursis, ce qui n’est pas sans rappeler la saga des cerfs du parc Michel-Chartrand de Longueuil qui, dans leur cas, sont même défendus en Cour du Québec !