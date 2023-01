Bientôt un parc rue des Ateliers, à Boucherville

Les bâtiments acquis par la Ville il y a un peu plus d’un an du Groupe Dufault Électrique et du Groupe Desrochers, situés rue des Ateliers, seront bientôt démolis.

Rappelons que l’achat de ces édifices et terrains au coût de 5,1 M$ permettra à la Ville

d’aménager à cet emplacement un parc et peut-être aussi des logements sociaux. Les travaux de démolition quant à eux sont évalués à 158 000 $.