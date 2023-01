Près de 14 M$ de travaux sont prévus à Sainte-Julie en 2023

Lors de la présentation du Programme triennal des immobilisations (PTI), le maire Mario Lemay a précisé que la Ville prévoit des investissements de plus de 13 954 134 $ en 2023. Toutefois, seuls 70 % de ces sommes seront financés par Sainte-Julie, soit 9 771 467 $, le reste proviendra de sources de financement externes, dont des subventions de divers paliers de gouvernement.

Dans ce document, on indique que les investissements en infrastructures cette année totaliseront 7 755 700 $, ceux relatifs aux bâtiments s’élèveront à 1 059 590 $, les acquisitions de véhicules et équipements à 2 572 344 $ et les investissements dans les parcs se chiffreront à 2 566 500 $.

En parcourant le PTI, on constate que la réfection des rues d’Avignon et de La Rochelle ainsi que du boulevard Saint-Joseph figurent parmi les projets qui seront effectués en 2023. La Ville investira également dans les infrastructures sportives, notamment pour un nouveau « skatepark », pour l’amélioration du terrain de baseball du parc de l’Arc-en-Ciel et pour la reconstruction de terrains de tennis au parc Edmour-J.-Harvey », a mentionné le maire.

De façon plus détaillée, l’essentiel des travaux de génie qui seront exécutés au cours de l’année consistera à effectuer des interventions sur les infrastructures souterraines (2 330 000 $), à aménager une piste multifonctionelle sur le rang de la Vallée (1 500 000 $), à entreprendre des travaux de réfection du réseau routier, de planage préventif et de pavage (850 000 $), de conduites d’aqueduc – méthode sans tranchée (750 000 $) ainsi que dans le réseau d’égout sanitaire (600 000 $).

Au chapitre des infrastructures sportives, la Ville de Sainte-Julie investira 980 000 $ pour la construction d’un parc de planche à roulettes de style « plazza ». Elle injectera aussi 3 904 000 $ dans la phase 3 de l’acquisition de terrains au parc des Étangs-Antoine-Charlebois (dont 301 333 $ proviendra de la CMM), reconstruira les terrains de tennis #3 et #4 du parc Edmour-J.-Harvey (315 000 $) et améliorera les installations de baseball au parc de l’Arc-en-Ciel (250 000 $).

Finalement, en ce qui concerne les bâtiments, il y aura notamment une mise à niveau du Centre communautaire situé au 550, boulevard Saint-Joseph (275 000 $), la réfection de la toiture de la bibliothèque (250 000 $), et 250 000 $ seront prévus pour les plans et devis nécessaires au réaménagement et à la reconstruction du chalet rouge au parc Harvey.