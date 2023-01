Ouverture des comptoirs de prêts d’équipement hivernal au parc de la Commune et au parc du Pré-Vert

Afin de favoriser la pratique d’activités libres, des équipements de plein air sont disponibles au pavillon Jean Robert (parc de la Commune) et au Polydôme.



Présentez-vous sur place pour emprunter les équipements, aucune réservation n’est requise. La carte loisir ou une preuve de résidence sera exigée et le prêt est d’une durée maximum de 2 heures.



Pavillon Jean-Robert (parc de la Commune)

7 janvier au 5 mars : samedi et dimanche, de 10 h à 16 h

27 février au 3 mars : spécial de la semaine de relâche



– Ensembles de skis de fond

– Chariot Thule pour enfant avec adaptateur pour skis de fond

– Fatbikes * autorisation parentale requise sur place pour les moins de 18 ans

– Raquettes

– Trottinettes des neiges avec ou sans harnais pour chien

– Casques



Polydôme – parc du Pré-Vert

Selon les heures d’ouverture du pavillon (9h à 22 h)



– Patins

– Casques

– Protège-cou

– Protège-coudes

– Genouillères

– Aide-patins (supports)