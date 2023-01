L’Office de la langue francaise remet en question le statut bilingue à Longueuill

Malgré un avis de l’Office québécois de la langue française du Québec, la Ville de Longueuil pourrait passer outre le constat et permettre à un de ses trois arrondissements de conserver son statut bilingue, même si le nombre de citoyen anglophone ne le justifie plus.

L’arrondissement de Greenfield Park ne remplit en effet plus les conditions pour être reconnue bilingue.

Pour obtenir le statut bilingue, la Charte de la langue française exige que plus du tiers des résidents du territoire aient l’anglais comme langue maternelle. Or, les données du recensement 2021 de Statistiques Canada démontrent que ce n’est plus le cas car seulement 27,4% de la population de l’arrondissement de Greenfield Park ont encore l’anglais comme langue maternelle

Pour conserver son statut, le conseil d’arrondissement a 120 jours à compter de la réception de l’avis, (reçu en décembre dernier) pour adopter une résolution à ce sujet ce qui devrait être fait lors de la prochaine assemblée du conseil d’arrondissement, au cours du mois de janvier.

Le statut bilingue de l’arrondissement lui permet de produire toute sa communication dans les deux langues et d’offrir l’ensemble des services municipaux en anglais comme en français.

