Les urgences surchauffent dans la région!

Depuis le retour des Fêtes, les urgences de la région sont particulièrement achalandées et sont pour ainsi dire en surchauffe dans certains cas, notamment à l’Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe qui est à 204 % de sa capacité en date du 11 janvier, à l’Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy à 200 %, alors que Pierre-Boucher est à 149 %.

Au Québec, les urgences débordent depuis le début de l’année (code rouge), tout comme en Montérégie où la situation est encore plus critique. À Honoré-Mercier, 53 patients étaient à l’urgence alors que sa capacité est normalement de 26 malades. À l’Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy, ce n’est guère mieux puisque 34 personnes attendaient alors qu’il y a normalement 17 civières disponibles.

À Pierre-Boucher, 70 patients attendaient des soins alors que la capacité est de 47 personnes. De ce nombre, 29 attendaient depuis plus de 24 heures et 11 depuis plus de 48 heures. Le seul hôpital où la situation était moins préoccupante au moment d’écrire ces lignes est l’urgence de Charles-Le Moyne avec un indice de 107 %.

Ces taux d’occupation très élevés s’expliquent par la prolifération de plusieurs virus respiratoires, de la Covid, de l’influenza et aussi en raison de problèmes reliés à des chutes, à cause notamment du verglas et de la glace.

De plus, la situation est aggravée par le manque de personnel à tous les quarts de travail depuis plusieurs mois, ce qui complique les choses sur le terrain. La conjoncture de ces facteurs fait en sorte que les gestionnaires des hôpitaux doivent recourir régulièrement au temps supplémentaire obligatoire (TSO), ce qui, à long terme, cause des frictions avec le personnel de la santé.

Rappelons à ce sujet que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé a fait connaître en novembre dernier son intention d’abolir cette mesure, car le personnel est à bout et que cette surcharge augmente le risque de commettre des erreurs.

Rappelons en terminant que le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Est (CISSSME) invite la population à utiliser d’autres alternatives avant de se rendre à l’urgence, comme téléphoner à Info-Santé au 8-1-1, consulter son pharmacien ou son médecin de famille et se rendre à une clinique sans rendez-vous.