Une chaise des générations pour accompagner les élus de Varennes

Il y aura un ajout d’importance au conseil municipal de Varennes en 2023. Depuis lundi dernier une « chaise des générations » trône à côté de la table des élus pour confirmer que les décisions qui seront dorénavant prises, devront l’être en fonction des attentes des générations futures.

Lors de la première séance publique de l’année, un groupe de neuf jeunes de Varennes, membres des Amis du club des découvertes de la bibliothèque, âgés de six à neuf ans, ont tenu à présenter aux membres du conseil, leur œuvre soit une chaise des générations; un projet qui a démarré à l’automne dernier et dont la réalisation a été terminée en décembre avec l’aide de Suzanne Gaudreault, responsable de la section jeunesse de la bibliothèque.

La porte-parole des jeunes, Olivia Coulombe, a rappelé aux élus varennois que chaque décision qui sera dorénavant prises soit la bonne, en fonction des préoccupations du développement durable, de la crise climatique et de l’avenir de la planète. Les décisions futures doivent prioriser la protection des milieux, la biodiversité, le recyclage et la réduction de la pollution.

Le projet de chaise des générations s’est inspiré d’une initiative similaire réalisée par des jeunes de la Ville de Québec qui ont eux aussi réussi à faire trôner une chaise des générations au conseil municipal de la capitale nationale.

Non seulement le maire Martin Damphousse a bien pris acte de la démarche des jeunes mais il a promis que la chaise sera officiellement installée lors de toutes les assemblées publiques de 2023. Il a également dit bien saisir le message des jeunes et les a assurés que les élus de Varennes sont déjà sensibles à tous les enjeux environnementaux qui les préoccupent c’est pourquoi, par exemple, 28,000 nouveaux arbres seront plantés sur le territoire cette année, sans oublier les efforts de bio méthanisation auxquels les varennois participent avec une usine locale, ou encore l’aménagement déjà bien utilisé, d’un condo à insectes près de la bibliothèque.