Les Folles Harmonies recrutent de nouvelles choristes!

L’ensemble vocal féminin a cappella les Folles Harmonies souhaite rencontrer des femmes qui aiment chanter, afin de les inviter à se joindre au chœur pour la prochaine session qui se déroulera de janvier à juin 2023. Le répertoire populaire varié comprend principalement des chansons en français et en anglais.

Aucun prérequis n’est exigé, sinon que de chanter juste (i.e. de pouvoir tenir sa note même si notre voisine en chante une autre) et d’avoir envie de participer au spectacle de fin d’année, comprenant toujours un brin de folie ! La lecture des partitions n’est pas une condition essentielle puisque des enregistrements et outils sont mis à votre disposition pour faciliter l’apprentissage.

Les pratiques, sous la direction de Gail Smith, auront lieu les mercredis soirs de 19h30 à 21h45 à l’Église Trinité-sur-Richelieu située au 308, rue Monsabré à Beloeil, et ce, à compter du 18 janvier 2023. Les auditions sont prévues le mercredi 11 janvier 2023 à partir de 19h (sur rendez-vous, à la même adresse).

Prête à tenter l’aventure des Folles Harmonies? N’hésitez pas à nous contacter !

Pour information et pour réserver votre place à l’audition : 450-464-8858 follesharmonies@gmail.com

À propos

Folles Harmonies est un ensemble vocal a cappella exclusivement féminin existant depuis 2009. Sous la direction musicale de la cheffe Gail Smith, le groupe se distingue par ses arrangements uniques mettant les voix pleinement en valeur. Pour une petite touche de folie, ses spectacles en salle sont agrémentés de mises en scènes ludiques, dans un décor inventif créé par de talentueuses membres de l’ensemble vocal. Les pratiques hebdomadaires se font à Beloeil.