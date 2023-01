Financement d’études sur la relocalisation de voies ferrées : Xavier Barsalou-Duval interpelle le ministre des Transports

Le député de Pierre-Boucher‒Les Patriotes‒Verchères et porte-parole en matière de transport, Xavier Barsalou-Duval, a questionné le ministre des Transports, Omar Alghabra, sur les suites qu’il entendait donner au rapport du Comité permanent des transports sur la sécurité ferroviaire.

« Avec l’appui de mes collègues des autres formations politiques, j’ai réussi à faire intégrer au rapport des recommandations sur le financement d’études de faisabilité ainsi que sur la réalisation des projets de réaménagement et de relocalisation de voies ferrées. Je souhaiterais que le ministre prenne un engagement formel en ce sens », explique Xavier Barsalou-Duval.

Rappelons que le député avait fait inviter la conseillère Isabelle Bleau ainsi que François Beaulne à témoigner à l’étude du Comité permanent des transports sur la sécurité ferroviaire au nom du Comité ferroviaire de Boucherville. Le rapport qui a repris l’essentiel des demandes du Comité ferroviaire de Boucherville a été déposé en juin dernier à la Chambre des communes.

Les recommandations 5 et 6 du rapport se lisent comme suit : – Que le gouvernement du Canada crée un fonds permettant de financer des études de faisabilité pour le réaménagement et la relocalisation de voies ferrées traversant des milieux urbains. – Que le gouvernement du Canada considère la mise en place d’un fonds permettant de financer la réalisation des projets prioritaires de réaménagement et de relocalisation de voies ferrées traversant des milieux urbains.

Dans sa réponse, le gouvernement a indiqué qu’il prenait acte de la recommandation et que Transports Canada encourageait les collectivités à collaborer avec les compagnies de chemin de fer pour déterminer la faisabilité de projets visant à relocaliser les voies ferrées qui traversent des milieux urbains et à renforcer la sécurité ferroviaire.

« Le transport ferroviaire est sous la responsabilité du gouvernement fédéral. Sa participation est donc incontournable, il ne peut pas simplement s’en dégager et c’est pourquoi je suis revenu à la charge en interpellant directement le ministre la semaine dernière. Malheureusement, on ne peut pas dire que j’ai obtenu une réponse. Sans fermer la porte complètement, celui-ci a toutefois refusé de s’engager. Pour moi, ce n’est pas satisfaisant. Manifestement, la discussion n’est pas terminée », conclut le député.