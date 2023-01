Le Club Richelieu de Varennes pourrait cesser d’exister en février

Il semble y avoir une désaffection pour certains clubs ou organisations sociales à Varennes. Manque d’intérêt, manque de bénévoles ou de relève, quoi qu’il en soit, selon les élus, il semble bien que le club Richelieu de Varennes soit sur le point de fermer les livres après une vingtaine d’années d’opération. En février prochain selon toute vraisemblance. Cette fermeture n’est pas sans rappeler celle du club Optimiste de Varennes survenue il y a plusieurs mois déjà.

50,000$ dans la cour de l’école La Barre

La cour de l’école J.P La Barre devrait voir de nouveaux aménagements et amélioration de son état car la Ville de Varennes a accepté de s’engager à y investir 50,000$ pour son réaménagement. L’engagement de la Ville est cependant conditionnel à l’obtention d’une subvention du gouvernement provincial dans le cadre de ses programmes s’y appliquant.

Des réserves financières

Des sommes importantes seront versées à la réserve financière pour l’assainissement des eaux. Le Conseil a entériné le versement d’un montant de 388,459$. Aussi un autre montant de 833,000$ sera pour sa part versé à la réserve financière de 179,000$ qui a été approuvé pour la dernière année financière.

Enfin le fonds des carrières et sablières profitera d’une nouvelle somme de 15,000$, principalement pour la Bute-aux-renards.

Suspension d’un employé

Un employé de la ville a été suspendu pour une période d’un jour ouvrable. Le Conseil en a ainsi décidé lors de son assemblée publique de décembre dernier. Il s’agit du matricule 685.Il a cependant été impossible de connaitre les faits reprochés à l’employé, pas plus que son statut. Certains se sont demandé s’il n’avait pas mangé une toast au beurre d’arachide (!!) pour mériter une telle sanction…