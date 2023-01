La revue de l’année 2022

Voici en bref les actualités qui ont marqué l’année 2022 à Boucherville et à Longueuil.

Janvier

Championne

La Bouchervilloise âgée de 16 ans, Gabriela Campos Mendanha, décroche le titre de championne du monde en jiu-jitsu brésilien.

Au moins 500 cerfs de trop

La surpopulation de cerfs de Virginie devient un problème galopant et il touche non seulement le fameux parc Michel-Chartrand de Longueuil, mais également le parc national des Îles-de-Boucherville et même le parc du Mont-Saint-Bruno.

Fusions, 20 ans plus tard

Le 1er janvier marque le 20e anniversaire des fusions forcées des villes de Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Lambert, Longueuil, Saint-Hubert, Greenfield Park et LeMoyne pour former le nouveau Longueuil comptant plus de 400 000 citoyens. La défusion suivra en 2006.

Février

Un budget en hausse de 17 M$ le transport

Malgré une chute importante de l’achalandage dans les autobus depuis deux ans, le budget du Réseau de transport de Longueuil (RTL) pour l’année 2022 grimpe de près de 9 %, passant de 186,5 M$ à 203,1 M$.

Boucherville roule électrique

On apprend que le nombre des véhicules roulant à l’électricité a explosé en cinq ans à Boucherville. Il a fait un bond de 542,34 %. En 2017, il y avait 137 VÉ en circulation, alors que l’on en dénombrait 880 en 2021. Cette année-là, il avait 206,8 véhicules entièrement électriques immatriculés à Boucherville par tranche de 10 000 habitants, alors que la moyenne québécoise est de 84,0 VÉ par 10 000 citoyens.

Mars

Exode des Rive-Sudois

Depuis la pandémie, l’exode des Rive-Sudois vers l’Estrie prend de l’ampleur. L’agglomération de Longueuil a perdu plus de 3 500 résidents en 2021. Pendant ce temps, l’appel à la nature se confirme et l’on constate un achalandage historique au parc national des Îles-de-Boucherville. Il a connu une hausse de fréquentation de 107 % en 2020-2021.

Pas de REM

Le premier ministre, François Legault, déclare que si les citoyens ne veulent pas de REM à Boucherville, il n’y en aura pas.

50 ans

La FADOQ de Boucherville célèbre ses 50 ans.

Hausse spectaculaire du prix des maisons

Le prix moyen de vente des maisons à Boucherville fait un bond de 37 %. Il passe de 525 000 $ à 720 000 $ entre février 2021 et février 2022.

Avril

Une forêt nourricière

Le groupe des jardiniers du Collectif 21 annonce qu’il développera une forêt nourricière. Le Laboratoire de la Côte-d’en-Haut au jardin collectif intermunicipal Boucherville-Varennes sera le site retenu pour cette nouvelle expérience.

Des navettes fluviales pour relier Boucherville à Montréal

Afin d’atténuer les impacts majeurs des travaux de réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, l’ARTM annonce le déploiement d’un réseau de sept lignes de navettes fluviales pour desservir la région métropolitaine.

Espèces menacées

La CMM publie un rapport faisant état de huit espèces fauniques et floristiques menacées dans le Grand Montréal, en raison notamment de l’étalement urbain. Par ailleurs, la CMM interdit les constructions résidentielles sur les terrains boisés et les milieux humides « d’intérêt » dans le Grand Montréal.

La Maison Gilles-Carle ferme

Un peu plus d’un an et demi après son ouverture, la Maison Gilles-Carle de Boucherville (MGCB) ferme définitivement ses portes.

Mai

Surplus de 6,7 M$

La Ville de Boucherville a terminé l’année financière 2021 avec un surplus de 6,7 M$ pour ses activités de fonctionnement et réduit la dette non subventionnée de 1,7 M$.

Pertes d’emplois en raison de la guerre

La guerre en Ukraine a des répercussions directes à Boucherville. Une quarantaine de travailleurs de l’usine Blue Solutions sont licenciés en raison d’une diminution importante de la production. L’entreprise faisait affaire avec une usine en Ukraine qui a cessé ses activités.

Dur, dur pour le transport scolaire

Les Autobus Boucherville et Varennes qui assurent le transport scolaire dans la région ont vécu la pire année de leur histoire. Les problèmes sont reliés à la pénurie de main-d’œuvre, à l’inflation et à la hausse fulgurante du prix du carburant.

Une maison des aînés

C’est le début des travaux de construction d’une Maison des aînés sur un terrain du boul. Jacques-Cartier Est, à Longueuil.

De nouvelles écoles

Un projet d’investissement de 30 M$ est annoncé pour le remplacement et l’agrandissement de l’école Louis-Hyppolyte-Lafontaine, par la construction d’une école de seize classes, ce qui représente un ajout de trois classes par rapport à l’offre actuelle. À ce projet, s’ajoute la construction d’une nouvelle école primaire de seize classes à Boucherville.

Surplus de 64,8 M$

Longueuil annonce un surplus budgétaire record de 64,8 M$ en 2021.

Une école de police

Un nouveau Centre de formation du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) est inauguré à Boucherville. Aménagé au coût de près de 6 M$ dans l’ancien poste de police, il offre des cours de perfectionnement au personnel civil et policier de l’organisation et aux policiers de tout le Québec.

Juillet

10 000 personnes au concert

Après une pause forcée de deux ans, le Rendez-vous de la mairie attire 10 000 spectateurs au parc de la Rivière-aux-Pins. L’Orchestre symphonique de Longueuil accueille Guylaine Tanguay ainsi que Claude Gauthier, chanteur, auteur-compositeur et acteur québécois.

Le projet de centre multisport reporté

L’inflation, la hausse du prix des matériaux, du carburant, des taux d’intérêt, la pénurie de main-d’œuvre font exploser les coûts et forcent la Ville de Boucherville à reporter des projets, notamment celui de la construction du centre multisport.

Finis les sacs de plastique

Boucherville annonce qu’elle adoptera un règlement interdisant les sacs d’emplettes à usage unique en plastique qui sera en vigueur dès janvier 2023.

Août

Sursis pour les cerfs

En attendant l’audition de la cause, la Cour supérieure interdit à la Ville de Longueuil d’abattre les cerfs de Virginie au parc Michel-Chartrand.

Septembre

Une trentaine d’Ukrainiens accueillis

Une trentaine d’Ukrainiens sont accueillis dans neuf familles de Boucherville. Des enfants de réfugiés font leur entrée à l’école secondaire De Mortagne ainsi qu’à l’école primaire De La Broquerie.

Voie ferrée : pas de financement

Le ministère des Transports du Québec refuse de financer une étude de faisabilité pour le déplacement de la voie ferrée.

Champignon mortel

Des patients ayant séjourné à l’hôpital Pierre-Boucher de Longueuil sont contaminés par un champignon mortel, le Candida auris. Une résidente de Boucherville hospitalisée pour une chirurgie mineure en décède. C’est la première fois que ce champignon est répertorié au Canada.

Octobre

Réélection de Nathalie Roy

Nathalie Roy est facilement réélue dans la circonscription de Montarville pour un quatrième mandat. Fin novembre, elle est nommée présidente de l’Assemblée nationale.

Un triathlon couru

La sixième édition du Triathlon-Duathlon de Boucherville attire 890 participants. L’événement sert de levier financier pour le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches, la Fondation Source Bleue et la Fondation Jeanne-Crevier qui reçoivent chacun 25 000 $.

Pluies diluviennes

Des pluies diluviennes causent d’importants dommages un peu partout sur la Rive-Sud, dont une inondation et un incendie dans le sous-sol de l’hôtel de ville de Boucherville.

Novembre

Méga chantier du pont

Trois voies sur six sont fermées dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en raison des mégatravaux qui s’échelonneront jusqu’en 2025. Les automobilistes sont encouragés à opter pour un plan B : soit le télétravail ou le transport en commun. Malgré tout, les stationnements incitatifs demeurent peu utilisés.

30 ans

Le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches souffle 30 bougies. Il accueille des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, avec ou sans handicap physique.

Le français régresse

Selon les données du recensement de 2021, la langue française régresse partout dans la circonscription de Pierre-Boucher‒Les Patriotes‒Verchères, et encore plus rapidement à Boucherville que dans le reste du Québec.

Brigitte Bardot défend les cerfs

Après Me Anne-France Goldwater, la SPCA et Sauvetage Animal Rescue, c’est au tour de Brigitte Bardot de se porter à la défense des cerfs de Virginie. Finalement, la Cour d’appel du Québec interdit l’abattage des cerfs jusqu’à ce que la cause puisse être entendue sur le fond.

Décembre

Forte demande de paniers de Noël

En raison de la situation économique actuelle, les demandes d’aide alimentaire auprès du Comité d’entraide de Boucherville augmentent de 25 %.

Un futur parc

La Ville organise une consultation auprès de la population pour connaître leurs attentes quant à la vocation du futur parc qui sera aménagé sur le site de l’ancienne carrière Landreville.

Hausses des taxes

Après plusieurs gels, le compte de taxes résidentielles est haussé en moyenne de 3,85 %. Boucherville met en place des mesures d’écofiscalité pour les commerces et les industries. À Longueuil, l’augmentation est de 5,6 %.