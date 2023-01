Les auteurs de Boucherville sont à l’honneur!

La bibliothèque Montarville-Boucher-De-La Bruère souhaite faire connaître les auteurs et les autrices locaux à tous les citoyens! À cet effet, elle a mis en place quelques actions pour faciliter leur découverte.



Les documents écrits par des auteurs bouchervillois sont désormais repérables dans le catalogue de la bibliothèque sous l’onglet « Suggestions de lecture ». Ces documents sont aussi maintenant physiquement identifiés afin de les repérer plus facilement dans les rayonnages.



Les talents d’ici sont nombreux et variés : littérature jeunesse, roman, poésie, livre documentaire, etc. L’équipe de la bibliothèque invite les auteurs et les autrices de Boucherville dont les ouvrages n’ont pas été identifiés dans les rayonnages ou dans le catalogue en ligne, à les contacter par courriel à bibliotheque@boucherville.ca afin qu’elle puisse mettre à jour son répertoire et communiquer avec ces personnes.



Les auteurs de Boucherville seront également à l’honneur lors des activités suivantes de la programmation hiver-printemps 2023 de la bibliothèque :



Nuit de la lecture | 21 janvier 2023 | 19 h à 21 h

La bibliothèque ouvre exceptionnellement ses portes un samedi soir, au cœur de l’hiver, dans un contexte festif à l’occasion de la première Nuit de la lecture. Près de 70 ans après sa première publication avec Gaston Miron, les citoyens sont invités à prêter l’oreille et à lever un verre à la poésie et au parcours du Bouchervillois Olivier Marchand. Ce dernier a participé à la vitalité de la littérature et de la poésie québécoise au tournant de la Révolution tranquille, notamment en cofondant les Éditions de l’Hexagone (avec Gaston Miron et Gilles Carle, entre autres).



Ateliers haïkus | 23 janvier – 20 février – 20 mars – 17 avril 2023 | 13 h 30

En compagnie de l’autrice et poétesse bouchervilloise Micheline Beaudry, les citoyens sont invités à aiguiser leur créativité et à participer à des ateliers d’écriture haïkus l’hiver prochain. Ces ateliers permettront la découverte de cet art littéraire japonais tout en développant la plume et l’imaginaire des participants.



Brigitte Pilote | 25 avril 2023

Dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, l’autrice de Boucherville Brigitte Pilote (autrice d’un ouvrage biographique et de trois romans) présentera son parcours et aidera les gens intéressés à créer les conditions propices au succès de leur projet littéraire.



Inscription et renseignements

boucherville.ca/billetterie

450 449-8650