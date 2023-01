Chanter en groupe: il est là le bonheur!

En ce moment, les gens ont besoin de reprendre des activités de groupe et chanter dans une chorale s’avère justement un fantastique exutoire créatif et une excellente activité sociale. Vous êtes donc cordialement invités à venir observer et à chanter avec nous, les choristes de l’ensemble vocal Expressio, le jeudi 12 janvier ou/et le jeudi 19 janvier, à 19 h, au Centre multifonctionnel, 475, rue Chabot, Contrecœur. Expressio recrute des voix de femme et tout particulièrement des voix d’homme. Le chœur Expressio, dirigé par Éric Bernier, regroupe près d’une trentaine de choristes provenant de Contrecœur, de Sorel-Tracy, de Verchères, de Saint-Antoine, de Saint-Marc-sur-Richelieu et des environs. Vous verrez que l’engagement des répétitions hebdomadaires de la chorale et les liens tissés entre les choristes dynamiseront votre vie sociale. En plus, saviez-vous que chanter aide à combattre le blues? En effet, le chant libère des endorphines qui réduisent les niveaux de stress et d’anxiété et qui contribuent à un état mental positif.

Donc, chanter en groupe contribuera à votre bonheur! Chanter régulièrement augmenterait aussi notre niveau d’énergie tout en faisant travailler certains muscles du haut du corps. Les universités Yale et Harvard ont publié des études affirmant que chanter régulièrement augmenterait notre espérance de vie! Le chant choral s’avère un excellent moyen de vous exprimer artistiquement et de découvrir la star qui sommeille en vous! Devenir membre de l’ensemble vocal Expressio vous permettra de participer aux deux spectacles qui auront lieu à la fin du mois de mai. Se produire en groupe vous aidera à surmonter votre nervosité et à prendre confiance en vos capacités. Sans oublier que monter sur scène sera une excellente occasion de partager avec votre famille et vos amis, votre passion pour le chant. Le 12 janvier ou/et le 19 janvier, 19 h, au Centre multifonctionnel, Contrecœur, vous avez rendez-vous avec le bonheur!