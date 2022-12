Un soutien financier pour 12 projets artistiques et littéraires sur le territoire de l’agglomération de Longueuil

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la Ville de Longueuil et la Table de concertation régionale de la Montérégie, en collaboration avec Culture Montérégie, sont heureux d’annoncer un soutien de 236 000 $ à 8 artistes et 4 organismes artistiques sur le territoire des villes de l’agglomération de Longueuil dans le cadre du programme de partenariat territorial de la Montérégie.



Les artistes et organismes sélectionnés, le titre des projets et le montant accordé à chacun d’eux se trouvent en annexe. Les demandes ont été analysées par un comité de sélection composé de pairs, réunis par le Conseil, œuvrant dans différents secteurs artistiques. Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base de leur excellence et de leur adéquation aux objectifs du programme et en fonction des disponibilités budgétaires des partenaires.



« L’art est une excellente façon de faire rayonner nos régions ! Je suis heureuse de constater que l’investissement de notre gouvernement permet d’appuyer, une fois de plus, de nombreuses et belles initiatives artistiques en Montérégie. Félicitations à tous les boursiers ! » – Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales



« Ces projets représentent 12 petites graines, semées par l’Entente de partenariat territorial pour le développement des arts et des lettres en Montérégie, qui pousseront et fleuriront. À la belle saison, c’est toute la communauté qui pourra humer leur parfum et profiter de leur beauté, et je m’en réjouis ! », a déclaré Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie



« Je me réjouis de constater tout le dynamisme des artistes, écrivains, écrivaines et organismes de la Montérégie soutenus dans le cadre de cet appel à projets. Je suis convaincue que ces projets artistiques rayonneront bien au-delà de la région. Félicitations à toutes et à tous ! », a mentionné Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec



À propos de l’Entente de partenariat territorial pour le développement des arts et des lettres en Montérégie

Ce programme est issu d’une entente triennale conclue en juin 2020 entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, les MRC d’Acton, de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Richelieu, du Haut-Saint-Laurent, de La Haute-Yamaska, des Jardins-de-Napierville, de Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rouville, de La Vallée-du-Richelieu, de Vaudreuil-Soulanges, le CLD de Brome-Missisquoi, la Ville de Longueuil, la Table de concertation régionale de la Montérégie, en collaboration avec Culture Montérégie. Un montant de 2 319 720 $, réparti sur 3 ans, a été investi pour soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité. Ce montant inclut diverses bonifications financières apportées à l’entente par les partenaires, notamment celle du Conseil pour les premières bourses. Il s’agissait du troisième appel à projets pour cette entente.

Soutien aux projets des artistes, des écrivaines et des écrivains professionnels –Total : 138 000 $

• Nadyne Bédard reçoit 18 000 $ pour la création d’un spectacle de contes et de chansons sur la

pression du mariage et les préjugés sur le célibat chez les femmes d’hier à aujourd’hui ayant pour

titre Fais à ta tête !.

• Geneviève Cadieux-Langlois obtient 10 500 $ pour la réalisation d’une sculpture extérieure

intitulée Le Vaisselier public, ayant pour thématique la responsabilité des grandes entreprises

envers les communautés d’une municipalité.

• Dena Davida récolte 19 500 $ pour la création d’une série de performances multidisciplinaires

alliant les arts vivants contemporains, la danse, la performance et la musique.

• Cara Déry obtient 19 500 $ pour la création d’un corpus d’œuvres, notamment sur papier, sur

plexiglas et sculptures en acide polylactique, en vue d’une exposition solo.

• Johanna Griffith obtient 18 000 $ pour un projet de recherche et de création en arts visuels,

Leaning to the light (S’orienter vers la lumière), portant sur l’influence de la lumière sur les plantes

et les individus.

• Dominique Paul reçoit 19 500 $ pour la création d’une vidéo d’art de performances collaboratives

inspirées par la forme et l’organisation sociale d’insectes en péril vivant en colonies.

• Carl Veilleux obtient 13 500 $ pour son spectacle itinérant Le Roi Boréal, mettant en vedette un

orignal en marionnette géante évoquant son habitat naturel, la nature et sa forme.

• Céline Goudreau reçoit 19 500 $ pour un projet de métissage disciplinaire intitulé Un peu de toi

dans le blizzard, inspiré du deuil et des éléments de la nature.

Soutien aux organismes artistiques professionnels – Total : 98 000 $

• À voix haute récolte 29 000 $ pour le projet Livres à 2 voix, une série de spectacles de lecture

d’œuvres d’auteurs et d’autrices de Longueuil, par des duos de comédiens et comédiennes de

Longueuil.

• La Fête du livre et de la lecture de Longueuil obtient 20 000 $ pour Caravane dans les écoles, un

projet de rencontres avec des auteurs, des autrices, des illustrateurs et des illustratrices dans des

écoles de milieux défavorisés.

• Groupe Ensembl’arts reçoit 29 000 $ pour la création d’un concert multidisciplinaire intitulé La trille

du diable, qui juxtapose des formes d’art contemporain à la musique baroque et contemporaine.

• Théâtre de la Ville reçoit 20 000 $ pour un projet structurant de quatre résidences pour soutenir la création d’œuvres audacieuses interdisciplinaires.