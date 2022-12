Bonification de services du RTL dès le 2 janvier

Dans la mouvance des changements d’habitudes de transport de sa clientèle et en perspective de l’arrivée prochaine du REM, le Réseau de transport de Longueuil annonce que, dès le 2 janvier 2023, des départs d’autobus seront ajoutés en heures de pointe, des horaires modifiés sur plusieurs lignes, le Skibus sera de retour, de nouvelles lignes deviendront accessibles et le RTL à la demande sera offert dans de nouveaux secteurs.

Faits saillants

Les lignes d’autobus 82, 120, 125 et 161 offriront davantage de service, particulièrement en heures de pointe et des ajustements seront apportés à plusieurs autres lignes (20, 25, 45, 80, 85, 180, 185, et 428) faisant en sorte de bonifier l’offre de service.

Au chapitre de l’accessibilité, il faut souligner que les lignes 31 et 60 seront désormais accessibles aux fauteuils roulants en tout temps. Les lignes 38 et 160 feront par ailleurs l’objet d’une mise en place graduelle de l’accessibilité universelle.

Au grand bonheur des amateurs de plein air et de sports d’hiver, la ligne 299, le Skibus, faisant le relais entre le terminus Longueuil et le parc et la station de ski Mont-Saint-Bruno, reprendra du service du 7 janvier au 5 mars 2023.

Les lignes de taxi collectifs T89, T92 et T93 voient leur horaire de service légèrement réduit ou modifié alors que le RTL à la demande est désormais offert dans les secteurs Harmonie et Du Boisé à Boucherville https://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/services/rtl-a-la-demande/. Offrant un service de transport par taxis collectifs, le RTL à la demande permet de se rendre à un point de correspondance avec les transports collectifs depuis certains quartiers. Le tout, au prix d’un trajet d’autobus.

La clientèle du transport adapté peut toujours compter sur son service habituel et réserver son transport par téléphone au numéro 450 670-2992.

Le RTL invite sa clientèle à consulter sans tarder les cartes et horaires de toutes les lignes grâce à l’outil de recherche sur son site Web ou à partir des applications mobiles telles que Chrono et Google