Concours : les plus belles vitrines du centre urbain de Boucherville

Le Centre urbain Boucherville et ses commerçants invitent les citoyens de Boucherville et les environs à visiter et découvrir plus de 60 commerces sur les rues d’Avaugour et Lionel-Daunais pour leurs achats du temps des fêtes et encourager l’achat local !

En plus de visiter le Centre urbain Boucherville, les visiteurs auront l’occasion d’admirer les vitrines décorées de plus de 20 commerçants et participer à la 5e édition du Concours de vitrines en ligne en visitant le centreurbain.ca/concours-vitrines. En votant pour les vitrines coup de coeur jusqu’au 5 janvier 2023, 5 gagnants se partageront 500 $, soit 5 certificatsp-cadeaux selon les 3 commerces ayant reçu le plus de votes. Ce concours s’adresse à toute personne résidant au Québec âgée de 18 ans ou plus. Une seule participation domiciliée à une même adresse – famille immédiate (frères, sœurs, enfants, père, mère), leur conjoint légal ou de fait. Aucun achat requis.

Une belle façon de découvrir nos commerçants locaux tels que des restaurants, boutiques modes, beauté et bien-être, technologie, services et professionnels !