Patinage de vitesse: sacré champion canadien, Victor Roy-Lafrance ira aux Championnats du monde en Allemagne

Le patineur de vitesse Victor Roy-Lafrance suivra-t-il les traces de Charles Hamelin? Les patins sont certes grands à chausser, mais il est sur la bonne voie puisqu’il a été sélectionné au sein de l’équipe du Canada pour participer aux Championnats du monde chez les juniors qui se tiendront en janvier prochain à Dresden, en Allemagne.

L’athlète de 18 ans a été sacré champion national junior lors des derniers Championnats canadiens qui se tenaient à Sherbrooke à la fin de novembre. C’est grâce à ses performances, notamment ses trois médailles d’or aux 500, 1000 et 1500 mètres, qu’il a réussi à se tailler une place au sein de l’équipe canadienne pour les Championnats du monde. L’équipe masculine compte quatre athlètes.

Victor a commencé à pratiquer le patin à l’âge de 9 ans au sein du Club de patinage de vitesse de Longueuil. Il a fait, au cours de son développement, plusieurs camps d’entraînements estivaux. Il a intégré le Centre régional canadien d’entraînement lorsqu’il avait 15 ans. Depuis maintenant deux ans, il s’entraîne avec l’Équipe nationale de développement à l’aréna Maurice-Richard, à raison de deux fois par jour, six jours par semaine. Il bénéficie des précieux conseils de ses entraîneurs Jeff Scholten, Elizabeth Migneron et Yannick Desmeules, mais aussi de toute une équipe de professionnels sur glace et hors glace.

En octobre, il a également participé aux Championnats canadiens séniors et a terminé au 10e rang au pointage cumulatif. Étudiant au Collège de Maisonneuve en Sciences de la santé, il est membre de l’alliance sport-études.

« Une chose et une année à la fois »

Quand on lui demande comment il entrevoit son avenir de patineur de vitesse, il répond : « Une année à la fois. Je vais faire en sorte de renouveler ma place sur l’équipe de développement. En ce qui concerne mes rêves, tout athlète de ce niveau rêve de se rendre aux Jeux olympiques, mais il reste encore beaucoup de paliers à franchir. J’espère pouvoir participer à mes premières coupes du monde dans les prochaines années et éventuellement, si je persévère et que les étoiles sont alignées, me rendre un jour aux Jeux olympiques. »