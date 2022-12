Plongeon : onze médailles pour le club Mustang

Le club Mustang a raflé onze médailles et quatre rubans lors de la compétition régionale L’Envol qui se tenait à Blainville durant la fin de semaine des 10 et 11 décembre.

Ces premières compétitions de la saison réunissaient 172 plongeurs, toutes catégories confondues. Le club était représenté par neuf athlètes.

Voici les résultats

De Boucherville :

– Amélie Dulac, 8e au tremplin de 1 mètre et 4e au 3m (Groupe C)

– Maëlle F. Nadon, 5e au tremplin de 1m et 3e au 3m (Groupe C)

– Maika Lafrenière, 13e au tremplin de 1, et 11e au 3m (Groupe D)



De Varennes :

– Éléonore Fiset, 1re au tremplin 1m et 3m (Groupe C)

– Marianne Bisson, 3e au tremplin 1m et 2e au 3m (Groupe C)

– Olivia Bouchard, 2e au tremplin 1, et 1re au 3m (Groupe D)



De Sainte-Julie :

– Maxime Lavoie, 10e au tremplin de 1m et 8e au 3m (Groupe F)



De Contrecœur :

– Damien Delisle, 5e au tremplin de 1m et 4e au 3m (Groupe E)



De Montréal :

– Émile Cote, 3e au tremplin 1m et 3m (Groupe C) (Qualifiée pour les JDQ pour la région de Montréal)