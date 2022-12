les varennois ont illuminé leur ville pour Noël

Grâce à la participation massive des Varennois à la première édition du concours de la Féérie des lumières, l’atmosphère de Noël rayonne aux quatre coins de la ville pour le grand bonheur des petits et grands. À quelques jours avant Noël, c’est avec beaucoup de fierté que les élus municipaux procèdent à la remise des prix aux portes des 28 récipiendaires, qui comptent onze coups de cœur et 17 mentions spéciales.



En guise de reconnaissance, les grands gagnants des secteurs résidentiel, commercial et institutionnel ainsi que les participants coups de cœur répartis dans chacun des huit districts électoraux se méritent un ornement de Noël, un sac souvenir contenant des articles conçus par des artisans locaux ainsi qu’un coffret accompagné d’une affiche des bières du 350e anniversaire de Varennes. Pour les 17 autres citoyens dont l’effort remarquable est souligné, un ensemble de la collection des bières qui contient trois verres et trois canettes à l’image de personnages marquants de l’histoire de Varennes leur sont décernés. Les mentions spéciales sont attribuées aux participants qui se sont entre autres démarqués par une collaboration de bon voisinage, de décorations originales faites à la main ou de la mise en valeur d’une pièce vedette remarquable. Varennes compte plusieurs sapins gigantesques qui sont illuminés jusqu’à leur cime.



Coups de cœur

Grands gagnants



Propriété résidentielle – 198, rue Michel-Du Gué

Propriété commerciale | IGA – 1777, route 132

Propriété à caractère institutionnel | Résidences Varennes – 1894, boulevard René-Gaultier

istinctions par district