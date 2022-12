Bruno Pelletier en clôture des festivités du 350e anniversaire de Varennes

La neige n’aura surtout pas empêché les quelque 450 personnes présente d’assister, vendredi soir dernier, au Grand spectacle de clôture des festivités entourant le 350e de Varennes. Encore une fois, et pour la dernière activité officielle des festivités c’est la Basilique Ste-Anne qui a été le théâtre de ce grand spectacle.

Pour l’occasion, Bruno Pelletier avait préparé un spectacle unique accompagné d’invités spéciaux tels que Luce Dufault, Brigitte Marchand et Michaël Girard.

Entendre Bruno Pelletier, pour ne nommer que celui-là, dans la basilique fut tout simplement magique et apprécié par les spectateurs qui ont réservé de belles ovations aux artistes.

Même le maire Martin Damphousse a qualifié de magnifique et de majestueux la prestation de Bruno Pelletier.

Non seulement le spectacle de vendredi a été présenté à guichet fermé mais une seconde représentation aura permis, le lendemain, à autant de varennois d’apprécier ces artistes qui ont vraiment fait vibrer la Basilique Ste-Anne qui en a pourtant vu d’autres.