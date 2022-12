Nathalie Roy accueille des joueurs de l’équipe Hockey Canada de 1972 à l’Assemblée nationale

La députée de Montarville et présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy, a eu l’immense bonheur d’accueillir certains membres de l’équipe Hockey Canada de 1972 dans ses bureaux de l’Assemblée nationale, le 9 décembre dernier.



Parmi ces anciens joueurs ayant remporté la légendaire Série du siècle, on compte des figures marquantes du hockey, dont Yvan Cournoyer, Ken Dryden, Guy Lapointe, Francis Mahovlich, Pete Mahovlich, Serge Savard et Rodney Seiling.



Nos héros ont ensuite eu droit à des hommages de la part des parlementaires au Salon bleu.



« Ce fut un réel plaisir pour moi de pouvoir m’entretenir avec ces ex-athlètes qui ont marqué tellement d’amateurs de hockey. Je tenais à les féliciter pour leurs carrières respectives, mais également à souligner en leur présence le 50e anniversaire de la fameuse Série du siècle », a déclaré madame Roy.



Rappelons que l’année 2022 marque le cinquantenaire de cette légendaire série de huit matchs qui s’est tenue du 2 au 28 septembre 1972 et qui opposait le Canada et l’URSS dans le contexte de la guerre froide.



Au cours des derniers mois, plusieurs médias, organisations et politiciens ont souligné l’anniversaire de cet événement sportif, reconnu par plusieurs comme étant le plus important de l’histoire du Canada.