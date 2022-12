La Galerie Vincent-D’Indy accueille l’artiste Véronique Besançon

Jusqu’au 22 janvier, la Ville de Boucherville présentera l’exposition Un monde à cœur, de Véronique Besançon, à la Galerie Vincent-D’Indy.



Née en 1959, Véronique Besançon immigre de la France à Montréal en 1997. Son travail, apparenté au courant de l’expressionnisme abstrait, est diffusé depuis une quinzaine d’années au Canada et à l’international. Alliant écriture et peinture, elle documente sa pratique artistique par des recueils de peintures et de poèmes.



Rencontres et ateliers avec l’artiste les 7 et 15 janvier, à 13 h.