Une auteure jeunesse de Varennes finaliste du Prix littéraire du Québec

Une auteure jeunesse de Varennes, Nadine Robert est finaliste du Prix littéraire du Québec 2023. Animé ludiquement par Delphine Coppé, conférencière spécialisée en littérature

jeunesse, le dévoilement des listes finalistes du Prix des libraires du Québec 2023 | volet Jeunesse a eu lieu au Salon du livre de Montréal la semaine dernière Les deux comités de sélection ont eu la difficile tâche de réduire les listes préliminaires de moitié pour proposer les lectures incontournables à offrir aux 0-5 ans, 6-11 ans,

12-17 ans et aux jeunes amateurs de bandes dessinées. Les 24 titres finalistes se sont taillé une place de choix dans le cœur des libraires par leur intelligence, leur douceur, leur originalité, leur humour, le regard qu’ils portent sur le réel et surtout, leurs grandes qualités littéraires et artistiques.

Le livre « Trèfle » de Nadine Robert de Varennes est finaliste des prix de librairies du Québec 2023, volet jeunesse 0-5 ans

Organisé par l’Association des libraires du Québec (ALQ), grâce aux bourses du Conseil des arts de Montréal et avec l’appui de ses présentateurs officiels : Marquis Imprimeur, Rolland et Laurentien.

Le Prix des libraires du Québec | volet Jeunesse honore les créateurs dont l’œuvre a marqué l’imaginaire de l’ensemble des libraires de la province, tant des librairies

indépendantes et des coopératives en milieu scolaire, que des chaînes. Ce Prix fait la fierté des libraires, car il met en lumière leur rôle essentiel : celui de faire découvrir et partager leurs révélations littéraires.

La liste des finalistes est soumise électroniquement à tous les professionnels du Québec exerçant le métier de libraire qui sont appelés à voter pour élire un lauréat par volet. Les huit lauréats seront couronnés en février.

Quatre bourses, d’une valeur de 3 000$ chacune, seront octroyées aux lauréats du Prix des libraires du Québec | volet Jeunesse par le Conseil des arts.