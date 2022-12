Lefebvre, Bourque, Paquet et Boudreau sonnent la charge pour Montéréskis en Outaouais

Le Longueuillois Xavier Lefebvre et les fondeurs de Boucherville, Emmanuelle Paquet et Justin Boudreau de même qu’Alexandre Bourque de Saint-Basile-le-Grand se sont particulièrement illustrés lors de la première compétition de la saison de la Coupe de l’est du Canada le week-end dernier à Gatineau. Cette compétition de haut niveau réunissait quelque 580 skieurs, dont les meilleurs de l’Ontario, du Québec et des Maritimes des catégories et comprenait des épreuves de sprint en style classique et de distance individuelle en style libre.

Poursuivant sur son élan de la semaine précédente en Colombie-Britannique, Xavier Lefebvre a causé la surprise dimanche en terminant au deuxième rang de la catégorie ouverte qui réunissait les U20, U23 et séniors au 10 km style libre. Il n’a été devancé que par Léo Grandbois, un skieur qui a récolté une neuvième place au Championnat du monde U23 l’an dernier. Cette performance du Longueuillois de 19 ans lui a valu trois bourses : celles du premier rang des U20 et U23 et celle de l’athlète-étudiant. Il a négocié le parcours en 21 min 10,9 s, à dix secondes du gagnant. Il a devancé son plus proche poursuivant, un sénior, par dix-neuf secondes et le deuxième U20 par 49 secondes. « Tous les morceaux sont tombés en place », a-t-il déclaré, resplendissant. « C’était rapide, j’étais en forme, j’avais de bons skis et j’ai pu me maintenir dans le sillage de Léo Grandbois. » a ajouté celui qui a maintenu une vitesse moyenne de 28 km/h lors de cette épreuve. Il s’est aussi réjoui des succès remportés par Montériski lors de cette compétition.

La veille, le Longueuillois est monté sur la deuxième marche du podium des U20 au sprint classique. Il avait cédé devant Alexandre Bourque de Saint-Basile-le-Grand. Les deux skieurs avaient atteint la demi-finale de la classe ouverte en compagnie d’un troisième coéquipier de Montériski, Justin Boudreau, remplissant toutes les marches du podium U20 de porte-couleurs de Montériski.

Justin a livré une performance tout à fait remarquable. De catégorie U18, il a concouru dans la classe ouverte et s’il s’est fort bien défendu. Au sprint classique, il a atteint la demi-finale avec le 12e rang. Au 10 km style libre, il a terminé au pied du podium U20, avec le quatrième temps, ce qui lui valait la 12e place au classement général de la catégorie ouverte. « J’ai beaucoup aimé l’expérience » de préciser le Bouchervillois, un sourire aux lèvres. « Rivaliser avec les meilleurs skieurs de l’Est et avec les gars les plus forts qui ont participé au Championnat du monde, c’est une chance unique d’apprendre », a-t-il ajouté.

Lors de cette compétition qui comptait au classement de la Coupe de l’est du Canada, Emmanuelle Paquet de Boucherville a fait preuve de détermination après avoir vécu un épisode d’hypothermie la semaine précédente lors de la Nordiq Cup à Sovereign Lake. Elle a d’abord terminé au deuxième rang de la finale du sprint en style classique chez les moins de 18 ans. Le lendemain, elle s’est adjugé la troisième place au 7,5 km en style libre.

Thomas Langevin de Saint-Lambert a réussi une performance digne de mention avec une 7e place alors que 110 concurrents de la catégorie U16 ont pris le départ. Il a également atteint la demi-finale du sprint classique terminant au 12e rang. Émile Legault a pris le 11e rang du contingent de 74 skieurs de la classe U18.