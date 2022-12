Le conseil municipal de Sainte-Julie remet 35 289 $ aux organismes de la ville

Le conseil municipal de Sainte-Julie a remis hier soir les profits des événements-bénéfice qui ont eu lieu au cours de la dernière année, soit Jog ma Ville, Pétillant & Gourmand ainsi que le grand tirage Pétillant & Gourmand. Ces événements ont permis d’amasser 35 289 $ qui ont été remis à 35 organismes julievillois.



« Je souhaite avant toute chose remercier tous les citoyens qui ont collaboré au succès de ces événements. J’aimerais également remercier sincèrement nos précieux partenaires, sans qui la tenue d’événements de cette envergure ne serait pas possible. Je remercie également l’organisme l’Envolée, sans qui le tirage de Pétillant & Gourmand n’aurait pas pu avoir lieu », a précisé le maire Mario Lemay.



Le maire a également souligné que la présence des organismes contribue au dynamisme de la Ville. Il a poursuivi en mentionnant que la Ville organise des événements-bénéfice pour les aider à continuer à offrir aux citoyens des services de qualité comme ils le font jour après jour depuis de nombreuses années.





Liste des organismes qui ont reçu un soutien financier

Association du hockey mineur de Ste-Julie inc.

Association de ringuette de Ste-Julie inc.

Club de patinage artistique de Ste-Julie inc.

Les Fines Lames de Ste-Julie inc.

Association du baseball amateur de Sainte-Julie inc.

École de karaté Sankudo Sainte-Julie

Association de soccer Montis

École Les Dynamix

Club de ski de fond Montéréski

Club de natation Samak

Crossfit M Ste-Julie

Maison des jeunes de Sainte-Julie

57e Groupe Scout de Sainte-Julie

Carrefour familial Sainte-Julie

La Clé des champs Sainte-Julie inc.

Corps de cadets 3014 régional Marguerite-d’Youville

Jardin communautaire Vincent-Provencher

Club FADOQ Sainte-Julie

Centre de femmes Entre Ailes Ste-Julie

Chevaliers de Colomb

Club Optimiste Sainte-Julie

Cercle de fermières

Club Lions de Ste-Julie de Verchères inc.

La Maison de l’entraide de Ste-Julie inc.

L’Envolée, centre d’action bénévole

Groupe Amical de Sainte-Julie

Ordre des Filles d’Isabelle Cercle Marie-Julie #1342

Parents-Secours

Partajoie Sainte-Julie

Société de généalogie de La Jemmerais

Défilé de Noël Ste-Julie

Journée de la famille Sainte-Julie inc.

Symposium Art et Passion Sainte-Julie

Club de pétanque

Association des propriétaires de chiens de Ste-Julie