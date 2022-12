La Ville de Boucherville autorise des études de sol pour la construction d’une nouvelle école primaire de quartier

La Ville de Boucherville a autorisé le Centre de services scolaire des Patriotes et ses mandataires à effectuer des travaux de forage au parc de Normandie, situé sur la rue De Rouen. Ces travaux se feront dans les prochaines semaines et visent à s’assurer de la qualité du sol pour la construction d’une nouvelle école primaire à Boucherville. Les résultats de ces analyses (tests de sols) permettront d’élaborer un concept d’implantation qui sera soumis aux résidents du secteur.

Le Centre de services scolaire des Patriotes soumettra à la Ville un projet d’implantation dans les prochains mois. La Ville de Boucherville, en collaboration avec le Centre de service scolaire des Patriotes, organisera une soirée d’information d’ici le printemps prochain en vue de présenter le concept d’implantation aux résidents du secteur. Tous les citoyens sont invités à rester à l’affût des prochaines annonces en lien avec ce projet.

Pourquoi le parc de Normandie ?

La Loi provinciale sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) oblige la municipalité à céder un terrain au Centre de services scolaire des Patriotes dans le but de construire une nouvelle école primaire sur le territoire. Plusieurs sites potentiels ont été analysés en fonction des besoins de la communauté et des nouvelles normes environnementales pour la protection des milieux naturels. Les besoins d’une école de quartier dans ce secteur sont importants. L’espace est suffisant à même ce parc pour accueillir cette petite école de 16 classes et maintenir les services à la population, notamment les plateaux sportifs et l’aire de jeux.