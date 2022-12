11,7 millions de contributions aux organismes en 2023 à Sainte-Julie

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 13 décembre à l’hôtel de ville de Sainte-Julie et diffusée sur sa page Facebook.

• Le conseil a présenté son budget de 55 321 593 $ pour l’année 2023 et pas moins de 21,1 % des dépenses constituent des contributions aux organismes, dont 4 507 980 $ pour la Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite D’Youville; 1 336 715 $ pour la Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable; 623 863 $ pour la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et 83 435 $ pour payer la contribution provisoire pour le financement du Réseau express métropolitain (REM), le projet mobilité Montréal ainsi que le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal.

• Les élus ont autorisé le maire et la directrice générale à signer, pour et au nom de la Ville, le protocole d’entente de partenariat visant le recrutement de main d’œuvre immigrante non-qualifiée et à y apporter toute modification jugée nécessaire.

• La Municipalité a demandé à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) d’offrir à tous les citoyens la gratuité du service de transport collectif en période hors pointe dans les zones C, entre les zones C et B, ainsi que pour le futur service de navettes reliant les zones précitées au Réseau express métropolitain.

• Le conseil a appuyé la demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes municipales déposée par le Centre de femmes Entre Ailes à la Commission municipale du Québec, pour l’immeuble situé au 754 A et 754 B, montée Sainte-Julie.

Travaux et contrats

• Les élus ont adjugé le contrat concernant des travaux d’aménagement paysager et de construction d’un parc dans le quartier Vilamo à Sainte-Julie, conjointement avec le promoteur, Le Sanctuaire de la Vallée du Richelieu, au plus bas soumissionnaire, soit l’entreprise Excavation Civilpro pour 1 552 498,85 $.

• La Ville a approuvé le contrat concernant des travaux d’inspections télévisées, de nettoyage et de diagnostic des conduites d’égouts sur diverses rues au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Can-Inspec, pour 111 603,13 $.

• Le conseil a reconduit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, l’entente concernant les travaux de réfection et de construction de bordures ainsi que de trottoirs sur diverses rues à l’entreprise Construction G3 pour 89 509,76 $.

• La Municipalité a attribué une partie du contrat concernant la fourniture d’arbres et d’arbustes de pépinière pour l’année 2023 à l’entreprise Pépinière Dominique Savio pour 40 867,19 $, ainsi que les travaux d’arboriculture pour l’an prochain à l’entreprise Ki-Ji Émondage pour 84 075,47 $.

• Les élus ont autorisé la réalisation des travaux de construction découlant de l’étude de faisabilité et ont octroyé un contrat à Énergère afin que soit réalisée la conversion de luminaires de rues au DEL et les services connexes en autorisant à cette fin une dépense de 263 619,30 $.

• La Ville a accepté de reconduire pour 2023 l’entente concernant l’entretien du réseau d’éclairage public et divers travaux sur le territoire sur demande à l’entreprise Le Groupe DR Électrique pour 274 629,29 $.

• Le conseil a ratifié le contrat concernant l’achat d’une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite pour le centre communautaire de Sainte-Julie, attribué à l’entreprise Go Rampe, pour 45 856,63 $.

• Les élus ont accordé le contrat de service pour l’enneigement de la pente à glisser pour les saisons 2022-2023 et 2023-2024 à la compagnie Snö innovation pour 21 348,56 $, taxes incluses.

• Et finalement la Ville a accepté de verser pour l’année en cours une aide financière de 15 000 $ à l’organisme La Clé des champs Sainte-Julie dans le cadre du volet 1 de la politique d’attribution des subventions; 1 400 $ à l’organisme Le Groupe Amical de Sainte-Julie pour les dîners mensuels offerts en 2022 et une contribution de 200 $ pour le repas des Fêtes qui a eu lieu le 8 décembre dernier; 1 708 $ à l’école de karaté Sankudo, dans le cadre du volet 6 de la politique d’attribution des subventions du conseil municipal intitulé « Soutien aux bénévoles par l’engagement d’une ressource administrative ».