L’Ile Ste-Thérèse sera inclue dans le 30% du territoire protégé par la CMM

Le futur parc métropolitain de l’Ile Ste-Thérèse en face de Varennes fera parti, sans équivoque, des prochains espaces verts qui seront protégés par la Communauté métropolitaine de Montréal, pour atteindre l’objectif de 30 % de milieux naturels protégés dans le Grand Montréal en 2030. Le projet n’est pas nouveau mais la volonté exprimée par la CMM lors de la conférence de la COP 15 à Montréal, confirme bien la volonté des différents paliers gouvernementaux, de faire d’une partie des 6 kilomètres carrés de l’Ile, un parc écotouristique.

En conférence de presse samedi dernier la mairesse de Montréal, Valérie Plante était accompagnée du maire de Varennes, Martin Damphousse, pour confirmer la volonté de la CMM d’aller de l’avant avec le projet de parc sur l’Ile Ste-Thérèse. Celui-ci s’inscrira dans la démarche de création d’un réseau de parcs métropolitains, entre autres en y intégrant aussi d’anciens golfs du territoire de la CMM. D’ici 2030, ce réseau de parcs pourrait recenser plus de 14 000 hectares, soit 37 fois la superficie du parc du Mont-Royal.



Parmi les projets en cours qui viendront soutenir l’objectif de 30 % en 2030, mentionnons l’acquisition de 25 ha dans le bois Saint-François par la Ville de Laval et l’acquisition par la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville de 19 ha dans le boisé Sabourin, un secteur protégé en vertu du RCI de la CMM en raison de la présence de l’habitat de la rainette faux-grillon de l’Ouest et de milieux humides d’intérêt métropolitain.