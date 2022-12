Hausse de taxes de 5,6 % à Longueuil en 2023

Les contribuables de Longueuil verront leur compte de taxes grimper, en moyenne, de 5,6 % en 2023. Suivant la base d’imposition 2023 d’une propriété unifamiliale moyenne, le compte de taxes moyen serait estimé à 3 158 $, soit une augmentation de 168 $ pour 2023.Le budget de la prochaine année s’élève à un total de 505,8 M$, une augmentation de près de 20 millions$ comparativement à 2022.



« Le défi budgétaire était colossal cette année, alors que nous faisons face à une hausse de l’inflation jamais vue depuis des décennies, qui affecte non seulement les finances des villes, mais qui ajoute aussi une pression énorme sur le coût de la vie pour les citoyennes et les citoyens. Au terme de l’exercice, il nous fallait donc jongler avec la capacité de payer des contribuables tout en agissant de manière responsable pour garantir un niveau adéquat et efficace de services municipaux, alors que les attentes de la population sont élevées – avec raison », a déclaré Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.



C’est en affectant des excédents de 9 M$, soit près de la moitié de notre bas de laine évalué à 21,7 M$ pour 2022, et en coupant d’autres dépenses que nous sommes finalement parvenus à limiter la hausse à 5,6 %. Nous avons aussi priorisé certains projets, reportant ainsi pour plus de 6 M$ de nouvelles idées et dossiers à 2024 », a pour sa part précisé le vice-président du comité exécutif Jonathan Tabarah.

L’augmentation de taxes à Longueuil est le seconde en importance dans l’agglomération de Longueuil. Seuls les lambertois seront encore plus taxés avec une augmentation de 6,35 %.

A Brossard la hausse est de 3,9 %, à Boucherville 3,85 % et à Saint-Bruno-de-Montarville, de 2,9 %,