Écofiscalité : commerces et industries devront payer plus

Afin de faire face aux coûts croissants reliés à la production de l’eau potable, au traitement des eaux usées et à la gestion des matières résiduelles, la Ville de Boucherville met en place des mesures d’écofiscalité et les applique de façon plus marquée aux commerces et aux industries en raison de leur consommation plus importante. Ces mesures ont également pour but d’inciter à la mise en place d’actions encore plus respectueuses de l’environnement.

« On parle de plus en plus d’écofiscalité. C’est une taxation qui cherche à induire des comportements plus respectueux de l’environnement. La production de l’eau et le traitement des eaux usées ainsi que la collecte des matières résiduelles sont des enjeux hyper importants. Des investissements majeurs devront être réalisés d’ici à dix ans pour répondre à la demande croissante », explique le maire Martel.

La Ville veut ainsi favoriser des changements de comportement surtout chez les grands consommateurs. Pour les commerces et les industries, la taxe pour l’eau potable et les eaux usées par logement ou par local passe de 220 $ en 2022, à 656 $ en 2023. La taxe pour les collectes par logement et/ou local, passe de 241 $ en 2022 à 450 $ en 2023. Ils devront également payer 1,82 $ du 1 000 gallons en excédent de 60 000 gallons/local.

« C’est une première étape, et il y en aura une seconde. Nous y travaillons à l’agglomération de Longueuil.»