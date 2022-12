Un premier guide d’accessibilité aux handicapés pour les commerces de Longueuil

À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées qui a lieu le 3 décembre dernier l’Association des usagers du transport adapté de Longueuil (AUTAL) a officiellement lancé le premier Guide d’accessibilité des commerces et des services de proximité de Longueuil.

Selon l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017, 16,1 % de la population québécoise de 15 ans et plus, vivant dans un ménage privé, présente une incapacité.

Ce guide a pour objectif de permettre à tous ceux et celles qui désirent promouvoir

l’accessibilité universelle des commerces, des services de proximité et des espaces publics en général de pouvoir être mieux outillés. Il se veut aussi un outil de sensibilisation et de promotion afin d’améliorer l’accessibilité universelle.

Ce guide contient également plusieurs informations essentielles permettant aux commerçants de rendre leurs commerces ou leurs services de proximité accessibles à tous.

De plus, il recense, notamment, des conseils pratico-pratiques d’aménagements et présente les fonds disponibles et des références vers des ressources spécialisées pour optimiser l’accessibilité des établissements commerciaux.

Enfin, ce guide permet d’en savoir plus sur les actions mises en place par la Ville de

Longueuil pour permettre, à toutes et à tous, une meilleure accessibilité de ses

services et infrastructures.