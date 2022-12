Le maire de Varennes tire de nombreuses lecons de sa participation à la COP 27

Le maire de Varennes Martin Damphousse retient et tire plusieurs leçons de sa participation à la récente Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 27qui s’est déroulée du 6 au 18 novembre dernier en Égypte.

Lors de l’assemblée publique des élus, lundi le 5 décembre dernier, il est revenu sur l’événement qui l’a, de toute évidence, marqué.

« 45,000 congressistes de partout sur la planète étaient réunis pour parler de changements climatiques. C’est énorme. Nous avions le choix d’assister à une ou plusieurs des 2000 conférences présentées durant la COP 27. Ce fut extrêmement instructif à bien des égards et j’ai tenté de retenir les meilleures pratiques sur la planète pour les appliquer en autant que faire se peut, à Varennes.

Les changements climatiques sont bien réels. Nous avons, depuis une dizaine d’années, des pluies extrêmes qui mettent à mal nos réseaux d’aqueduc et nos infrastructures locales. Il y a eu des chaleurs extrêmes, des tornades, de toute évidence il se passe quelque chose. Nous devrons en tenir compte à l’avenir lorsque nous investirons dans nos infrastructures, c’est évident. Pour cela il faudra cependant que les paliers gouvernementaux supérieurs nous donnent un coup de main et contribuent financièrement aux nouveaux défis qui nous interpellent. Heureusement ma présence à la COP 27 m’a permis de passer directement ce message aux élus du Québec et du Canada aussi présents sur place. En fait, nous estimons, à l’Union des municipalités du Québec (dont Martin Damphousse est le premier vice-président), que les villes du Québec auront besoin d’au moins deux milliards de dollars par année jusqu’en 2050, pour s’adapter aux changements climatiques »

Varennes est aussi aux prises avec un sévère problème d’érosion de ses berges. A certains endroits la Ville perd un mètre de berge par année depuis au moins 10 ans. Cela impose aussi des mesures supplémentaires de protection et, à ce chapitre, le maire Damphousse a pris bonne note des pratiques de protection des berges dans les pays scandinaves. « Le Danemark, par exemple, s’occupe et préserve ses berges depuis 100 ans. « Nous devons nous en inspirer » a dit le maire qui souhaite que plus de maires et d’élus municipaux participent dorénavant à ces COP et aux autres réunions sur les changements climatiques car les villes demeurent le palier décisionnel qui peut le mieux et le plus rapidement agir et réagir aux répercussions des changements climatiques.