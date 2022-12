Le budget 2023 de Varennes sera adopté lundi

Les contribuables de varennes sauront demain lundi le 12 décembre, à quoi ressemblera leur compte de taxes pour l’année 2023.

Les membres du Conseil seront en effet réunis pour adopter le budget d’opération de la Ville pour la prochaine année.

Dans une lettre ouverte, il y a maintenant deux semaines, le maire Martin Damphousse avait en quelque sorte mis la table en indiquant que les nombreuses hausses de taux d’intérêts, l’inflation qui dépasse actuellement les 6 % ainsi que toutes les autres augmentations de frais et de dépenses, faisaient en sorte qu’il y aurait un inévitable impact à la hausse sur le compte de taxes de la prochaine année.

Lors de la séance publique du 5 décembre dernier, le maire a cependant nuancé ses propos en précisant que la stratégie de développement du territoire privilégié par les élus, depuis une dizaine d’années, -en achetant de nombreux terrains commerciaux pour les revendre à profits en privilégiant de grandes entreprises-, faisait en sorte que la Ville, au plan fiscal, s’en tirait probablement mieux que de nombreuses municipalités de la région de Montréal qui doivent hausser les taxes de 4 % et parfois plus en 2023.

A suivre évidemment au cours des prochains jours.



Une dernière séance régulière pour 2022

L’assemblée publique des élus de Varennes qui s’est tenue le 5 décembre dernier était en fait la dernière séance publique régulière de 2022. Une dizaine de citoyens seulement y ont assisté et, en y incluant les deux périodes de questions du public ainsi que les mots des élus, l’affaire était conclue en 48 minutes seulement.

Les membres du conseil en ont cependant profité pour offrir leurs meilleurs vœux à la population, en rappelant aussi toutes les règles de prudence, la possibilité d’utiliser les services de Nez Rouge durant le temps des fêtes même s’il semble que ce ne soient pas les bénévoles qui se bousculent au tourniquet pour offrir des raccompagnements aux fêtards.

A noter que la prochaine assemblée publique des élus varennois se tiendra le lundi 9 janvier prochain à la Maison St-Louis.