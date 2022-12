Un grand concert dans une grande église pour le 100e événement des fêtes du 350e anniversaire de Varennes

La Basilique Sainte-Anne de Varennes a résonné de belle façon vendredi soir dernier alors qu’un grand concert de Noel y était présenté devant une salle comble de plus de 400 personnes.

Le maire de Varennes, Martin Damphousse était lui aussi bien fier d’annoncer lors de l’ouverture de la soirée, qu’il s’agissait du 100e événement marquant les festivités du 350e anniversaire de Varennes.

Le concert mettait en vedette une grande chorale formée du chœur d’enfants Les Jeunes Varennois, de la chorale liturgique de Varennes et de la chorale du Chœur Amivoix. Non seulement les jeunes ont offert une prestation impeccable mais pour l’occasion ils étaient accompagné exceptionnellement par le Maestro Marc David à la barre de l’Orchestre symphonique de Longueuil, pour un soir, lui qui l’a dirigé durant 25 ans avant de céder sa place à Alexandre D’Acosta.

Pour Marc David il s’agissait d’un événement bien spécial aussi car il a précisé que c’est lui qui dirigeait le même orchestre, au même endroit, il y a 25 ans, lors du concert marquant les 325e anniversaire de Varennes. 25 ans plus tard c’est encore lui qui dirigeait ce majestueux concert.

Outre les musiciens et la fabuleuse chorale, c’est la réputée cantatrice Marie-Josée Lord qui a interprété plusieurs très belles chansons de Noel (Ouverture de Carmen, Ave Maria, Hallelujah, minuit chrétien, « 23 décembre de Beau Dommage, etc.) soulevant fréquemment les applaudissements des centaines de spectateurs présents au concert.

Ce spectacle hors du commun pour les célébrations du 350e anniversaire de Varennes fut assurément l’occasion de vivre un moment mémorable sous les chants de Noël classiques, populaires et traditionnels dans une acoustique d’église exceptionnelle.