350 fois merci aux bénévoles de Varennes

Les festivités entourant le 350e anniversaire de la Ville de Varennes tirent à leurs fins avec, entre autres, deux grands concerts qui seront présentés localement au cours des 15 prochains jours. Des spectacles qui seront d’ailleurs présentés à guichet fermé car les billets disponibles se sont envolés en quelques heures.

Les fêtes se terminent et plus de 100 activités ont été tenues dans le cadre du 350e anniversaire, ce qui a évidemment été la couleur marquante de 2022.

En guise de remerciement pour les dizaines sinon les centaines de bénévoles qui ont contribué aux succès de tous ces événements une soirée sous le thème de la magie a été organisée il y a quelques semaines au Pavillon des arts de la scène du Collège Saint-Paul.



Le réputé magicien Alain Choquette a offert un spectacle personnalisé aux 220 invités présents. La soirée a également été l’occasion de souligner les bénévoles d’exception, ainsi que les récipiendaires de la Médaille du lieutenant-gouverneur général et du prix du bénévolat Dollard-Morin, qui se sont vu remettre un sac cadeau souvenir du 350e anniversaire de Varennes.



Outre les dernières activités de décembre, les personnes intéressées peuvent toujours se procurer les fameuses bières artisanales du 350e anniversaire alors qu’un livre sur les 350 ans de Varennes sera bientôt publié et lancé ce qui pourrait faire un merveilleux cadeau pour Noel. Tous les détails seront disponibles sur le site internet de la Ville de Varennes sous peu.