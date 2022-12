En hausse de 18 M$ le budget de l’agglomération de Longueuil passe à plus de 425 millions $

Les élus de l’agglomération de Longueuil ont adopté, jeudi dernier, un budget 2023 de l’ordre de 425,8 millions de dollars en hausse de 18,1 millions de dollars.

Pour les cinq villes de l’agglomération de Longueuil, cela représente une hausse de la quote-part de 6,4%.

Sans surprise ce sont les services de police et d’incendie qui occupent une bonne part du budget avec des dépenses de 171 millions. Le transport en commun (RTL) est aussi un poste budgétaire d’importance avec des dépenses de 101 millions. 53 millions sont par ailleurs consacrés au traitement de l’eau et des matières résiduelles. L’agglomération est également responsable du service d’évaluation pour les cinq villes membres soit Boucherville, Longueuil, Saint-Bruno de Montarville, Saint-Lambert et Brossard.

Les maires des villes liées ont tous reconnu l’effort réalisé par le comité des finances de l’agglomération pour en arriver à un tel budget, malgré les pressions comme l’inflation et la hausse des taux d’intérêt qui sont affectent présentement l’économie. Tous les élus ont d’ailleurs voté en faveur du budget

Cette année, comme c’est le cas dans la plupart des villes de la province, les coûts des services de l’agglomération sont en hausse. Les coûts de production et d’acquisition en augmentation, de même que la pénurie de main-d’œuvre, l’indexation des contrats et l’inflation en général justifierait les augmentations de dépenses en 2023.

Chef de police intérimaire

Outre le budget 2023 les élus de l’agglomération de Longueuil ont également procédé à la nomination d’une chef de police par intérim. Louise Gendron occupera le siège de chef du service de police de l’agglomération de façon temporaire. Elle lancera sou peu un processus officiel de comblement du poste en permanence. Louise Gendron est directrice adjointe au SPAL depuis 2014.