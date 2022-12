Un bouchervillois accusé d’être à la tête d’un réseau de fraudeurs

C’est un bouchervillois qui serait présumément à la tête d’un réseau de fraudeurs de prêts et bourses qui a été démantelé par la Sûreté du Québec il y a quelques semaines. Le bouchervillois et huit autres personnes auraient tenté de frauder l’État pour plus de 3 millions de dollars grâce à un stratagème en détournant l’aide financière pour des études à l’étranger.

Jordyson Telfort, 28 ans habiterait Boucherville selon les informations transmises par la Sureté du Québec. Il est accusé de fraude à l’égard du gouvernement du Québec et de fabrication de faux documents entre 2017 et 2021. Il est également accusé de voies de fait, d’agression armée et de menaces à l’égard de deux hommes, selon le mandat d’arrêt émis le 5 décembre au palais de justice de Montréal.



Huit hommes et une femme ont aussi été arrêtés mercredi partout au Québec et en Ontario par le Service des enquêtes sur les crimes économiques de la Sûreté du Québec. Les coaccusés sont Bernard Fortin, de Pont-Rouge ; Jonathan Maurice Koud Ondon, de Toronto ; Mik Côté, de Québec ; Olivier Marchessault, de Mirabel ; Lévi Londole, de LaSalle ; Jonathan Lacroix, de Sainte-Claire ; Jacob Telfort, de Montréal ; Stéphanie Casseus, de Saint-Lambert



Toujours les faits allégués par la SQ, le dirigeant du réseau recrutait des étudiants, qui recrutaient ensuite d’autres étudiants. Ces derniers postulaient alors à des programmes étatiques d’aide financière pour poursuivre des études à l’étranger.

Toutefois, les étudiants complices ne séjournaient jamais à l’étranger et remettaient une partie des prêts et bourses obtenus frauduleusement au maître d’œuvre du réseau.

La comparution du bouchervillois et des autres accusés dans cette affaire sera entendue en Cour au début du mois de février 2023.