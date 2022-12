L’histoire de Pierre-Boucher en chansons; un beau cadeau pour petits et grands à glisser sous le sapin

Alors que Noël approche à grands pas et que cette année est le 400e anniversaire de naissance de Pierre-Boucher, Gaétane Breton souhaite faire revivre dans le cœur des Bouchervillois ce personnage historique. Elle relance ainsi le CD « Si Boucherville m’était chantée » enregistré en 2017 à l’occasion des festivités du 350e de Boucherville. Voilà une belle suggestion cadeau à mettre sous le sapin.

Fruit de longues recherches qu’elle a menées, le CD présente en musique, en chansons et en récits les grands pans de la vie du fondateur de Boucherville. Il propose une façon à la fois ludique et éducative de découvrir notre histoire et le rôle crucial qu’a joué Pierre Boucher en Nouvelle-France.

Gaétane Breton a toujours aimé raconter le passé par le biais de la chanson traditionnelle et historique. Ainsi, accompagnée des Petits chanteurs de Boucherville, sous la direction d’Amélie Duhaime, et aux côtés de Gilles Plante à la composition et aux arrangements, et de Denis Alain Dion au piano, elle chante la vie de Pierre Boucher. « C’est ma façon de faire apprécier cet homme », signale-t-elle avec enthousiasme.

Les chansons, les paroles et les récits sont immortalisés sur un disque compact ou sur une clé USB. Le tout est présenté à l’intérieur de la brochure Pierre Boucher, 1622-1717 produite par Suzanne Gibeau Carignan de la Société d’histoire des Îles-Percées.

On peut se procurer le CD (15 $) ou la clé USB (20 $) en contactant Mme Breton au 514 515-8204 ou à info@gaetanebreton.com. Les profits des ventes seront remis aux Petits chanteurs de Boucherville. À noter que Mme Breton sera au Noël d’antan le 11 décembre prochain dans le Vieux-Boucherville.