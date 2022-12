Aéroport de Saint-Hubert : remise du rapport de consultation au ministre des Transports

En remettant au ministre fédéral des Transports le rapport de consultation sur l’aéroport de Saint-Hubert, les députés bloquistes Denis Trudel et Xavier Barsalou-Duval, qui est porte-parole des transports, ont souligné que cet exercice publique a permis l’ouverture d’un dialogue constructif avec la nouvelle direction de l’aéroport.

Lors d’une rencontre de travail tenue en octobre dernier après la présentation officielle du rapport de consultation, le nouveau directeur général de l’Aéroport Montréal Saint-Hubert (YHU), Yanic Roy, a entre autres rappelé que le lancement de vols internationaux ne faisait pas partie des plans à court ou à moyen terme, une nouvelle qui a notamment rassuré temporairement des citoyens de Sainte-Julie dont les maisons sont en-dessous des corridors de vols.

Rappelons également à ce sujet qu’en mai 2021, les gestionnaires avaient suscité bien des inquiétudes de la part de plusieurs résidents près de l’aéroport, car YHU voulait devenir une plaque tournante pour les transporteurs qui offrent des vols à rabais. L’objectif était d’éviter que les Québécois se rendre à Plattsburgh ou à Burlington pour voyager à petit prix.

Zone d’innovation

Lors de la remise du rapport, les deux députés ont demandé l’appui du ministre des Transports pour que NAV Canada (société qui est chargée du contrôle sécuritaire du trafic aérien civil dans l’espace aérien canadien) travaille à hausser le plancher de 1 000 pieds d’altitude à 1 500 pieds. L’échange a aussi porté sur le pouvoir de Transports Canada à émettre des amendes aux transporteurs qui contreviennent aux directives.

Ils ont aussi fait valoir que, malgré les efforts des écoles de pilotage à réduire le bruit de leurs appareils, il est important de revoir les trajets aériens des écoles afin que ces dernières puissent éviter le plus possible les passages au-dessus des zones habitées.

Les deux députés ont martelé que, plutôt que d’ajouter encore plus de bruit et de pollution dans le ciel de Longueuil et des environs, il faut travailler à faire de l’aéroport de Saint-Hubert un pôle dans le développement de nouvelles technologies en aéronautique et s’investir dans la future zone d’innovation que le gouvernement du Québec voudrait y développer.

Finalement, messieurs Trudel et Barsalou-Duval espèrent avoir l’appui du ministre afin d’entamer une série de rencontres avec plusieurs ministères fédéraux pour la recherche de financement pour des études sur l’impact du bruit en lien avec la santé, ainsi que des programmes de développement économique et d’innovation technologique visant les entreprises dans le domaine de l’aéronautique et l’aérospatiale.