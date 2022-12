Le conseil d’agglomération de Longueuil a décidé d’honorer un architecte de Longueuil, Mario Pétrone, en désignant un bâtiment d’importance à son nom.

On retrouve trois usines de traitement de l’eau potable sur le territoire de l’agglomération de Longueuil. Une seule d’entre elles, celle de Saint-Lambert, avait une appellation soit l’usine Le Royer. Or les membres du conseil d’agglomération ont décidé de nommer les deux autres lors de la séance publique de novembre.

C’est ainsi que l’usine régionale de traitement de l’eau potable située sur la rue Beauregard dans le Vieux Longueuil portera dorénavant le nom de l’usine de « Louise-Gravel » en souvenir de cette dame qui a été mairesse de la Ville de Lemoyne de 1981 à 1993.

Dans le cas de l’usine de traitement de l’eau potable située sur la rue De Chateauguay dans le Vieux Longueuil, celle-ci sera dorénavant connu sous le nom d’usine de traitement « Mario Petrone ». Monsieur Petrone, un architecte longueuillois bien connu aura eu une influence marquée sur l’architecture institutionnelle de la Rive-Sud.

Entre autres, depuis 40 ans, il a signé la conception architecturale de l’hôtel de Ville, du club de golf du Parcours du Cerf, du bâtiment du port de plaisance de Longueuil, de la promenade en rives (promenade René-Levesque) mais aussi de l’ensemble des stations de pompages de l’agglomération dont celle sous le pont Jacques-Cartier et celle du boulevard Roland-Therrien qui ont d’ailleurs mérité à Mario Pétrone et à la Ville de Longueuil de nombreux prix architecturaux. Plusieurs écoles de Longueuil et de la région montréalaise portent aussi sa signature toujours colorée et originales de Mario Pétrone.

Et Mario, toujours bien vivant, a également signé de nombreux bâtiments de la station de ski Bromont, Montagne d’expérience, ou il excelle encore sur les pistes, en étant un des instructeurs des moniteurs de la station.