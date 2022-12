Lucas Deslongchamps : une belle expérience au Championnat du monde en karting

Le Bouchervillois Lucas Deslongchamps a terminé en 23e position à la finale mondiale de karting du Challenge Rotax, qui se tenait en fin de semaine dernière à Portimao, au Portugal.

Mais le kart du protégé de Ben Cooper a eu plusieurs ennuis électriques. « Nous avions trois sessions de pratiques, mais le cauchemar de tous les pilotes m’est arrivé », confie Lucas.

« Malgré cela, j’ai réussi à prendre part à la grande finale du Championnat et de rivaliser avec des pilotes qui coursent à longueur d’année à travers le monde, avec des budgets quasi illimités, ce qui n’est pas mon cas. Et de plus, j’en étais seulement à ma huitième course depuis le début de la saison qui a débuté le 17 juillet. »

Malgré toutes les embûches, Lucas s’est classé au 23e rang sur 36 pilotes. « Je suis quand même content. »