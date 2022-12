Denis Trudel et Xavier Barsalou-Duval remettent le rapport de consultation sur l’aéroport de Saint-Hubert au ministre des Transports

Le député de Longueuil–Saint-Hubert, Denis Trudel, ainsi que le député de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères et porte-parole en matière de transport, Xavier Barsalou-Duval, ont rencontré le ministre des Transports, M. Omar Alghabra le 28 novembre dernier afin de lui remettre le rapport de la consultation publique orchestrée par le bureau de Denis Trudel sur le développement de l’aéroport de Saint-Hubert.



Les échanges ont porté sur les recommandations émises par les 4 commissaires et contenues dans le rapport intitulé « De la gestion du bruit au développement » ainsi que sur les suites à y donner : « L’échange a été très cordial. Le ministre Alghabra s’est montré très à l’écoute et enthousiaste quant à la démarche », ont déclaré les deux députés qui se réjouissent de l’accueil qu’ils ont reçu.



Au cours de la rencontre, Denis Trudel a fait valoir qu’il existait déjà un aéroport international dans la région de Montréal et que dans l’état actuel des choses, il était impensable que de gros porteurs s’établissent à Saint-Hubert. Selon lui, au lieu d’ajouter encore davantage de bruit dans le ciel, il faudrait plutôt travailler à faire de l’aéroport de Saint-Hubert un pôle dans le développement de nouvelles technologies en aéronautique et s’investir dans la future zone d’innovation que le gouvernement du Québec voudrait y développer. Il a été spécifié au ministre que la consultation a déjà permis l’ouverture d’un dialogue constructif avec la nouvelle direction de l’aéroport.



L’échange a aussi porté sur le pouvoir de Transports Canada à émettre des amendes aux transporteurs qui contreviennent aux directives de NAV Canada. En ce sens, il a été demandé que le cabinet du ministre des Transports intervienne auprès d’Hélicraft dans le but de faire cesser ses vols sous la barre des 1000 pieds au-dessus des résidences.



Afin de réduire l’impact sonore des activités actuelles des utilisateurs de l’aéroport, les députés ont demandé l’appui du ministre des Transports pour que NAV Canada rehausse le plancher de 1000 pieds d’altitude à 1500 pieds. Ils ont aussi fait valoir que malgré les efforts des écoles de pilotage à réduire le bruit de leurs appareils, il demeure impératif de revoir les trajets aériens des écoles afin que ces dernières puissent éviter le plus possible les passages au-dessus des zones habitées.



« Des citoyens nous contactent régulièrement à nos bureaux par rapport aux nuisances sonores qu’ils subissent. Ces propositions se veulent des mesures concrètes qui pourraient faire une réelle différence pour leur qualité de vie. Nous les avons portés directement à l’attention du ministre et nous avons espoir qu’elles pourront faire leur chemin, », affirment les députés bloquistes.



« En terminant, je tiens à saluer l’immense travail qui a été abattu par mon collègue de Longueuil — Saint-Hubert. L’imposant mandat qu’il s’est donné de réaliser cet exercice de consultation n’était pas une mince affaire, mais ça en a valu la peine. On commence déjà à en voir les résultats, », a conclu Xavier Barsalou-Duval.