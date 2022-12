Circulation d’un trio de virus: le vaccin contre l’influenza offert gratuitement à toute la population

Après des consultations menées auprès des autorités de santé publique, le ministère de la Santé et des Services sociaux rend disponible la vaccination gratuite contre l’influenza pour tous les Québécois et toutes les Québécoises qui désirent s’en prévaloir, et ce, dès maintenant.

L’élargissement de la vaccination sera exceptionnel pour cette année et réévalué l’année prochaine. Cette décision a été prise dans le contexte actuel particulier de la circulation d’un trio de virus et de l’achalandage important dans les urgences. La croissance marquée de l’influenza, la présence du virus respiratoire syncytial (VRS) et celle encore importante de la COVID-19, combinées à l’arrivée imminente de la période des Fêtes, justifiaient l’élargissement de l’accès au vaccin contre l’influenza.

Les autorités de santé publique rappellent qu’il demeure crucial d’encourager les personnes plus à risque à se prémunir contre l’influenza en allant chercher leur dose dès que possible, soit : les aînés de plus de 60 ans; toutes les personnes atteintes de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, pulmonaires, diabète, immunosupprimées, etc.; les femmes enceintes aux deuxième et troisième trimestres de leur grossesse; les gens qui habitent sous le même toit que les personnes précédentes ainsi que les personnes proches aidantes.

Les groupes suivants sont également invités à aller se faire vacciner dès que possible : les familles d’enfant de moins de 6 mois et les travailleurs de la santé.

Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur Clic Santé et de sélectionner le module Influenza. Soulignons que plusieurs pharmacies et cliniques privées offriront également le service de vaccination contre l’influenza et que du sans rendez-vous sera aussi disponible à certains endroits. Par ailleurs, les personnes qui se sont déjà fait vacciner ne pourront malheureusement pas être remboursées.