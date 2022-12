Du pain et des pâtes 100 % Varennes avec le blé et la farine du Chemin de la Baronnie

On peut se procurer, depuis quelques jours à Varennes, un pain ou des pates uniques, une baguette non seulement fabriquée à 100 % localement car le blé a poussé dans des champs du Chemin de la Baronnie et les agriculteurs, la famille Jodoin, a ajouté depuis peu, une minoterie (un moulin) à sa ferme pour produire sa propre farine artisanale à partir de son propre blé. C’est tout simplement unique au Québec.

La folie d’ajouter la « Minoterie 1880 » à la ferme de Stéphane Jodoin (la cinquième génération à cultiver sur le site depuis 1880) a pris forme il y a moins d’un an.

« Nous cultivons notre blé dans les champs de la ferme mais l’ajout du moulin sur pierre pour moudre le blé a fait en sorte que je me retrouve avec deux emplois » dit Stéphane Jodoin. Et en plus de la production de farine, tant qu’à y être, nous nous sommes lancés dans la production de pâte sèche. Il y a eu beaucoup d’essais-erreurs mais aujourd’hui les produits offerts sont de qualité supérieure car nous produisons de la farine intégrale qui donnent des pâtes alimentaires sans agent de conservation (ce qui explique la couleur naturelle des pâtes) et sans gluten ou presque. Nous sommes probablement la seule ferme au Québec à faire directement la transformation de son propre blé en farine et en pâtes alimentaires » dit Stéphane Jodoin qui voit son projet de minoterie comme un ajout artisanal unique d’autant plus que la relève semble assurée car leur fille, Mélina est déjà impliquée dans l’entreprise.

Pour l’instant Stéphane et sa conjointe Nathalie offrent leurs farines et leurs pâtes « made in Varennes » principalement dans les marchés locaux car la production demeure à un stade artisanal.

« On fait attention parce que l’on veut être capable de répondre à la demande c’est pourquoi nous n’avons que cinq points de vente dans la région immédiate de Varennes dont Verchères et Calixa-Lavallée entre autres.

Et pour la première baguette 100 % Varennes, c’est le seul partenaire boulanger, « ‘Ma mie est chaude » de Varennes qui la produit et la vend directement sur place.

Et les connaisseurs affirment que c’est la meilleure baguette de toute la région…